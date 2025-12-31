Ils ont mis la barre bien haut lors de l’année écoulée. Et pas positivement. Par leur incompétence ou leur frasque, Nico Harrison, Kawhi Leonard, Ja Morant et les autres ont marqué 2025. Espérons pour eux - et pour nous - que 2026 soit radicalement différente.

Nico Harrison

Le MVP incontesté de la catégorie pour cette année 2025. Le désormais ex-GM des Mavs a été totalement injouable en fomentant et en réalisant l’un des trades - si ce n’est LE trade - les plus infamants de l’histoire du sport moderne. Harrison nous a incité à enquêter sur des théories du complot tellement on pensait impossible que quelqu’un veuille trader Luka Doncic de but en blanc contre Anthony Davis sans même avoir cherché un package XXL ailleurs. Là où il s’est assuré le gain du trophée et a tué toute concurrence, c’est lorsqu’il a tenté de se justifier en martelant que “la défense fait gagner des titres”, avec l’assurance dégoulinante de ceux qui pensent être le personnage principal de l’histoire. Ce qui est sûr, c’est que personne à Dallas n’oubliera jamais Nico Harrison, dont on espère qu’il a depuis déménagé aussi loin que possible du Texas.

Chauncey Billups

C’est juste quand ça commençait à marcher correctement pour lui à Portland que le FBI, Scotland Yard et le commissaire Navarro ont décidé d’aller fouiller quelques dossiers pas très nets dans lesquels il aurait trempé. Billups a réussi le double-double en étant à la fois accusé d’être impliqué dans des paris truqués, et en voyant son nom sortir dans des parties de poker elles aussi truquées pour soutirer des millions à des joueurs trop naïfs. Il y a très peu de chances que l’on revoit le Hall of Famer sur un banc NBA.

Kawhi Leonard

Alors, à l’heure de ces lignes, le nom de Kawhi est plutôt associé à ses performances de très, très haut niveau pour redresser la barre aux Clippers. Mais on peut aussi se demander à quel point l’affaire de son “taf” fictif de représentation dans une société désormais en faillite dans laquelle Steve Ballmer avait investi a impacté le début de saison de la franchise… Et même si les Clippers parviennent à se sortir sans trop de mal de l’histoire en termes de sanctions, l’image de Kawhi, sorte de Pénélope Fillon mais à l’échelle et aux tarifs NBA, est forcément écornée. 28 millions de dollars le job fantôme, ça fait presque rêver. Certains diront qu’avec le nombre de matches que Kawhi a manqué depuis son arrivée, c’est l’ensemble de son aventure avec les Clippers qui est un immense emploi fictif…

Ja Morant

On espérait que 2025 soit pour lui un début de rédemption et de reprise d’une belle trajectoire avec les Grizzlies. Sauf que tout ne s’est pas passé comme prévu. Le 1er avril - et ce n’est malheureusement pas une blague - Ja Morant a trouvé le moyen de faire des signes de flingue en direction de Buddy Hield, qui n’a pas été beaucoup plus malin et lui a rendu la pareille. La ligue s’est d’abord contentée d’un avertissement. Deux jours plus tard, Morant a ressorti les guns pour célébrer un panier et a cette fois pris 75 000 dollars d’amende. C’est presque pathologique à ce stade… Ja doit aussi sa place à sa manière pas très coopérative (et surtout ses critiques face caméra…) de bosser avec Tuomas Iisalo après le départ de Taylor Jenkins auquel il était opposé. Il est en train de prendre un abonnement aux Trompettes de l’année et ce n’est pas une bonne nouvelle pour sa carrière.

Michael Porter Jr

Sportivement, MPJ s’éclate à Brooklyn. En dehors, il reste un peu électron libre dans ses paroles, mais pas toujours dans le bon sens du terme. Après avoir expliqué que “les femmes étaient son vice”, il a tranquillement dit qu’il leur faisait écouter des podcasts du masculiniste et misogyne Andrew Tate pour voir comment elles réagissent et pour les tester… Il a aussi expliqué, comme si c’était d’utilité publique, qu’il était déjà meilleur à 15 ans que des joueuses WNBA, ce qui n’a strictement aucun intérêt, si ce n’est discréditer, volontairement ou non, les joueuses en question. Bref, le gars est aussi fort sur le terrain que fatigant en dehors.

Les équipes de France

On se vante souvent d’avoir les meilleures équipes de jeunes d’Europe et un système de formation aux petits oignons qui crée des joueurs NBA à la pelle. Parfois, il y a des étés où l’humilité vient frapper à la porte. S’il y a eu trois médailles (l’argent pour les U18 garçons, le bronze pour les U18 et U20 filles), l’ensemble a été une immense déception avec un paquet de scénarios cauchemardesques : une panne sèche contre la Suisse pour les U19 garçons au Mondial, un game winner encaissé contre l’Italie en quarts de l’Euro U16, une relégation possible en division B pour les U20 filles, un Mondial U17 raté… Bref, la sinistrose et de quoi se remettre un peu en question pour la suite.

Les Kings

Est-ce vraiment la peine de résumer cette magnifique année ?

Joe Dumars

Si Nico Harrison est le poster boy des trompettes 2025, il ne faut pas oublier que, dans l’ombre, des GM et Présidents des Opérations Basket ont bossé très dur et afficher un niveau très costaud cette année. Alors, forcément, ce bon vieux Nico a atomisé la compétition, mais Joe Dumars a envoyé du lourd également. Zion Williamson n’arrive pas à faire décoller la franchise, est toujours en proie aux blessures, fait les titres de la presse people quand il se fait afficher par une pornstar, puis, beaucoup moins drôle, fait l’objet d’accusations de viols ? Eh bah Dumars annonce qu’il compte en faire la pierre angulaire du projet. Pire… bien pire… à moins d’une énorme intersaison qu’il sait qu’il ne pourra pas faire, la saison 2025-26 s’annonce relativement pourrie ? Eh bah vas-y que Dumars choisit de balancer son très certainement excellent premier tour non protégé 2026 aux Hawks pour choisir avec le 13e choix à la Draft 2025 au lieu du 23e. Alors certes, il a chopé un Derik Queen prometteur avec. Et Zion est fort quand il joue. Mais Zion joue peu, la draft a été suivie d’une intersaison bien terne (Kevon Looney… Saddiq Bey et un Jordan Poole qui n’inspirait plus trop confiance et joue finalement encore moins souvent que Williamson), les Pels sont dans le bas-fonds et les Hawks les remercie ! Le pick refourgué par NOLA vaudra cher et Atlanta pourra choper un gros prospect avec… Merci pour les travaux, Joe.