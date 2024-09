Kawhi Leonard opéré du genou, son début de saison en péril ?

Quand le mot genou apparaît dans une news au sujet de Kawhi Leonard, l'inquiétude est de mise. A quelques jours du début du training camp, on apprend ainsi par l'intermédiaire de Shams Charania, que l'ailier des Los Angeles Clippers a subi une intervention pendant l'intersaison et sera ménagé pendant le camp. Si les Clippers se disent optimistes quant à sa participation au début de saison fin octobre, on ne sait malheureusement que trop bien ce qu'il advient généralement lorsque Kawhi Leonard a des soucis de cet ordre. La prudence est donc de mise, malgré l'optimisme affiché.

Pour le moment, le mot d'ordre est que l'ancien joueur des Spurs et des Raptors va se limiter à du travail de renforcement du genou pendant que ses coéquipiers feront des séances normales de travail, à un peu moins d'un mois du premier match de saison régulière.

Les Clippers moins attendus ? Tyronn Lue se frotte les mains

Les Clippers évolueront cette saison dans leur nouvelle salle, l'Intuit Dome, et la présence de Kawhi Leonard dans l'équipe est cruciale pour attirer du public et faire en sorte que le projet créé de l'excitation, notamment sur le plan sportif. Le fait que L.A. n'ait pas communiqué plus tôt sur le sujet laisse penser que c'était pour éviter un vent de panique chez les fans et un coup de frein dans la campagne d'abonnements...

La saison dernière, Leonard avait joué 68 matches de saison régulière avant de rencontrer des problèmes au genou. Le double MVP des Finales n'avait pu jouer que deux des matches de la série du 1er tour face aux Dallas Mavericks.