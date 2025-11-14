Euroleague : Kenneth Faried, ex-NBA disparu des radars, explose tout en Europe !

Kenneth Faried cartonne dès ses débuts avec le Panathinaïkos pour son grand retour sur le devant de la scène basket.

Les scores en Euroleague

Etoile Rouge Belgrade - AS Monaco : 91-79

Fenerbahçe - Hapoel Tel Aviv : 74-68

Real Madrid - Panathinaïkos : 77-87

Paris Basketball - Valence : 90-86

Maccabi Tel Aviv - Baskonia : 89-83

- Depuis sa dernière apparition en NBA en 2019, Kenneth Faried a joué au Porto Rico (3 passages), en Russie pour seulement quatre matches, en G-League dans tout un tas d’équipes, au Mexique, à Taiwan, en Italie… rien que l’an dernier, il a porté les couleurs de trois clubs différents. Le voilà de retour à un moment où on ne l’attendait plus. Pas en NBA mais en Euroleague donc, au Panathinaïkos, où il s’est engagé pour deux mois afin de palier aux nombreuses blessures dans le secteur intérieur grec.

- Et à bientôt 36 ans après une telle traversée du désert, on ne s’attendait pas forcément à le voir cartonner. Il est en train de nous donner tort. Déjà auteur d’un gros double-double contre Paris (18 points, 10 rebonds) dès son premier match, il a enchaîné en collant 16 pions et 8 rebonds contre le Real pour une belle victoire à l’extérieur à Madrid. En fait, il devient tout simplement indispensable. TJ Short, pas toujours à son avantage cette saison, a scoré 19 points pour Athènes. Theo Maledon en a inscrit 6 pour Madrid.

- Paris est revenu de nulle part. Menés au score, Nadir Hifi (17 points) et ses coéquipiers ont terminé la partie sur un 11-0 héroïque pour renverser Valence sur le fil afin de s’imposer in-extremis. Un succès qui va faire du bien à des Parisiens pas toujours à la fête en Euroleague ces derniers temps.

- En revanche, Monaco est tombé face à l’ogre, à savoir l’étoile rouge de Belgrade. Les Serbes cartonnent depuis l’arrivée sur le banc de Sasa Obradovic, ancien coach des Monégasques. Belgrade l’a emporté dans le sillage des 22 points d’Ognjen Dobric et les 20 points de Jared Butler. L’étoile rouge profite de cette victoire et de la défaite de l’Hapoël pour rejoindre le club de Tel Aviv en tête de l’Euroleague.

- Les Israéliens se sont donc inclinés contre le Fenerbahçe. L’ancien joueur des Lakers Talen Horton Tucker a guidé le club turc en inscrivant 15 points.

- Le Maccabi Tel Aviv s’est lui imposé contre Baskonia avec des belles prestations des représentants tricolores. Jaylen Hoard a été monstrueux avec 17 points et 11 rebonds tandis que Timothé Luwawu-Cabarrot a encore terminé meilleur marqueur de son équipe avec 19 points malgré la défaite des Basques.