Un autre ancien champion NBA pourrait rejoindre les Sixers

Philly est la destination à la mode cet été ! Quelle intersaison spéciale de la part des Philadelphia Sixers. Jaylen Brown leur est tombé dessus, presque par hasard, et tous les dominos sont tombés ensuite. L’arrière All-Star, que personne n’imaginait sur le marché six mois en arrière, a été envoyé en Pennsylvanie par les rivaux historiques des Boston Celtics. Un transfert qui a largement pesé dans la décision de LeBron James, qui a finalement rejoint lui aussi la ville de l’amour fraternel.

Ces deux recrues changent drastiquement la face des Sixers et leurs ambitions pour la saison à venir. Surtout que le recrutement ne s’arrête pas là. Les dirigeants ont signé Dean Wade, un ajustement sous-coté, et Anfernee Simons. Un autre vétéran de qualité s’apprêterait même à rejoindre le groupe. Selon Chris Haynes, Kentavious Caldwell-Pope négocierait un buyout avec les Memphis Grizzlies dans le but de s’engager avec les Sixers dans la foulée.

Il viendrait renforcer une rotation un peu limitée sur les ailes derrière James et Brown. Philadelphia va avoir besoin de « 3 and D » et KCP peut correspondre, même s’il sort de deux saisons difficiles. Il joue traditionnellement mieux quand il évolue chez un contender et s’était affirmé comme un joueur précieux lors des sacres des Los Angeles Lakers (en 2021, avec LeBron) et des Denver Nuggets (en 2023).

Les détails du contrat de LeBron James aux Sixers révélés