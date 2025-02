30 000 points en NBA, Kevin Durant dans un cercle très fermé

La saison des Phoenix Suns continue de représenter une déception. La nuit dernière, la franchise de l'Arizona a perdu face aux Memphis Grizzlies (112-119). Mais de son côté, Kevin Durant en a profité pour inscrire un peu plus son nom dans l'histoire de la NBA.

En effet, à cette occasion, l'ailier des Suns a dépassé la barre symbolique des 30 000 points en carrière. Dans l'histoire de cette ligue, le joueur de 36 ans est seulement le 8ème à atteindre ce cap après LeBron James, Kareem Abdul-Jabbar, Karl Malone, Kobe Bryant, Michael Jordan, Dirk Nowitzki et Wilt Chamberlain.

"C'est un véritable honneur de me retrouver dans la même catégorie que ces joueurs qui ont contribué à façonner le jeu et à le faire progresser. Cela a toujours été mon objectif : tirer chaque jour le meilleur de moi-même et de ma carrière.

Surtout par rapport à eux deux (Nowitzki et Hakeem Olajuwon, ndlr). Je me suis tellement inspiré de Dirk et de Hakeem, c'est presque un crime. J'ai toujours été inspiré par les grands, j'ai toujours voulu atteindre leur niveau.

C'est une période passionnante pour être un joueur de la NBA. Mais j'ai toujours été inspiré par ces gars-là. Et être en leur compagnie, c'est tout simplement surréaliste", a apprécié Kevin Durant pour ESPN.

Freiné par les blessures, Kevin Durant aurait pu figurer encore plus haut dans cette liste. Avant la fin de sa carrière, il peut très certainement viser le Top 5 (Jordan avec 32 292).

