Kevin Durant avait flairé le bon coup avec le Bitcoin, désormais à 116 000 $. Mais il dit avoir perdu l’accès à son compte.

Avec ses tirs décisifs, Kevin Durant sait débloquer les situations sur un parquet NBA. Mais face aux cryptomonnaies, le quadruple champion olympique se retrouve cette fois… bloqué. Selon CNBC, la star des Houston Rockets a révélé qu’il n’arrivait plus à accéder à son compte Bitcoin chez Coinbase, l’une des principales plateformes d’échange. Comme cela peut arriver à chacun d’entre nous, il a perdu son mot de passe.

Durant avait investi tôt dans la cryptomonnaie à partir de 2016. C’était après que lui et Rich Kleiman, son agent, ait assisté à un diner où ses coéquipiers de l’époque n’ont parlé que de cryptomonnaie.

« J’ai juste entendu le mot Bitcoin 25 fois ce soir-là, et le jour d’après, nous avons commencé à investir dans le Bitcoin. »

La crypto numéro valait nettement moins qu’actuellement en 2016. Très volatile, son cours a fluctué entre 360 et 1000 dollars cette année-là. L’agent n’a pas révélé combien en a acheté KD. Mais à ces tarifs, et avec son salaire, on peut imaginer qu’il ne s’est probablement pas contenter d’en acheter une dizaine.

Aujourd’hui, un BTC vaut plus de 115 000 dollars. Soit une jolie, très jolie culbute pour Kevin Durant. Enfin hypothétiquement puisque sans accès à son portefeuille, ce pactole reste pour l’instant virtuellement hors de portée.

Kevin Durant n’a de toute façon aucune raison d’être inquiet. Déjà parce qu’entre ses gains et ses investissements, il est très largement à l’abri. Il avait d’ailleurs investi dans Coinbase Global. Surtout, en 2021, Thirty Five Ventures (société qu’il a créée avec son agent) ont conclu un deal avec Coinbase, notamment pour promouvoir la plateforme. On imagine que les deux parties vont bien évidemment collaborer pour permettre à KD de retrouver l’accès à son compte.

Cette mésaventure rappelle une règle élémentaire du monde des cryptos : sans contrôle complet de ses clés d’accès, un investisseur peut se retrouver totalement démuni, même s’il est multimillionnaire et superstar de la NBA.

Sur le parquet, Kevin Durant trouvera sûrement encore la solution pour marquer. Sur Coinbase, il devra d’abord… retrouver la clé.

