Kevin Durant critique sa note NBA 2K23 et se fait démonter

Kevin Durant est phénoménal. Et pas seulement sur les parquets. En dehors, le joueur des Brooklyn Nets a la même capacité exceptionnelle à aller chercher les critiques qu’à aller chercher les paniers sur le terrain. Sans surprise, sa dernière saillie sur Twitter au sujet de NBA 2K3 lui a valu des réponses bien acerbes.

On sait depuis des années les stars NBA attentives à la note qu’elles se voient attribuée à chaque édition de NBA 2K. Certaines sont même particulièrement susceptibles, tant leur ego semble touché en cas de note un peu basse. Et niveau susceptibilité et ego, Kevin Durant a prouvé, notamment sur Twitter, qu’il était là aussi l’un des tout meilleurs au monde.

Logiquement, il n’a pas apprécié recevoir un 96 de rating dans NBA 2K23 et a apostrophé Ronnie2K sur Twitter :

« Je vais avoir besoin d’une explication de pourquoi je ne suis pas un 99 ? Ça devient risible. »

Aye @Ronnie2K I’m gonna need an explanation on why I’m not a 99? This has become laughable https://t.co/oySQUtcDP2 — Kevin Durant (@KDTrey5) September 6, 2022

Ce qui lui a valu une réponse bien sarcastique de 2K :

I am petitioning for us to remove MJ on the cover and replacing with you the real 99 https://t.co/hzXzHhU04X — Ronnie 2K 2K23 (@Ronnie2K) September 6, 2022

Mais c’est surtout le grand public qui lui a lâché les réponses les plus violentes. En cause sa prestation et celle des Brooklyn Nets en playoffs. Car s’il reste l’un des meilleurs joueurs du monde, sa fin de saison sur le plan collectif ne plaide pas forcément en faveur d’un 99. Florilège :

« Un joueur à 99 ne se serait pas fait sweeper par Boston. Je ne pense pas qu’un joueur à 99 se soit jamais fait sweeper avant. VA GAGNER UNE SATANEE BAGUE. » « Bro, tu t’es fait éteindre par Grant Williams dans une série de playoffs et tu t’es fait sweeper. Dans quel monde t’es un 99 ? » « Probablement parce que Al Horford et Grant Williams t’ont verrouillé en 1 contre 1 pendant les playoffs. »

A 99 player would not have gotten swept by Boston I don’t think a 99 player has ever been swept before the previous year or at all in their career. GO WIN A DAMN RING https://t.co/tpa9IsmDJz — star player💫 (@30shottaz) September 6, 2022

Bro, you got clamped by Grant Williams in a playoff series and got swept. In what world are you a 99? https://t.co/qvfJeE28ua — High School Backups (@HSBackups) September 6, 2022

Probably cause Al Horford & Grant Williams were locking you up 1 on 1 in the playoffs https://t.co/hLqDmD1Qrv — 🏀 ALL ICONIC SPORTS (@ALLICONICSPORTS) September 6, 2022

En même temps, Kevin Durant devait savoir qu’il s’attirerait ce genre de remarques. Surtout après cet été où il a demandé à partir, puis la tête de l’entraîneur qu’il avait fait venir après avoir demandé la tête de l’entraîneur précédent… Se pourrait-il qu’en fait il soit tout simplement le plus grand troll que la NBA ait connu et qu’il s’amuse avec nous ?

