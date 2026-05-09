Kevin Durant, une décision pour son avenir ?

Malgré la saison décevante des Houston Rockets, l’ailier Kevin Durant serait toujours dans les plans de ses dirigeants.

L’exercice 2025-2026 des Houston Rockets n’a pas été à la hauteur des attentes. Décevants en saison régulière, Kevin Durant et ses coéquipiers ont été sortis, dès le premier tour des Playoffs, par les Los Angeles Lakers (2-4).

Surtout, les derniers mois ont été très animés. Avec des rumeurs persistantes concernant des tensions en interne, notamment autour de KD. Cette situation a entraîné un débat : les Texans vont-ils déjà arrêter les frais avec le vétéran de 37 ans ?

Sous contrat jusqu’en 2027 (avec une player option en 2028), Durant reste dans les plans des Rockets, selon les informations du journaliste Brett Siegel. Malgré l’agitation des dernières semaines, la direction texane compte toujours sur lui pour encadrer les jeunes talents présents au sein de l’effectif.

Malgré le poids des années, l’ex-star de l’Oklahoma City Thunder a su se maintenir à un très haut niveau. Cette année, il a été d’ailleurs l’élément le plus fiable des Rockets malgré ses blessures en Playoffs. Pour autant, il n’a pas incarné un véritable mentor pour ses jeunes coéquipiers. Avec certaines crispations en interne.

Pour le bien des Rockets, Kevin Durant et ses partenaires vont avoir besoin d’une bonne discussion.

Des Rockets regretteraient déjà le trade Kevin Durant