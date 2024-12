Kevin Durant dézingue le nouveau format du All-Star Game

Kevin Durant a été cash. Mercredi, la NBA a officialisé le nouveau format du All-Star Game pour l'édition 2025. Comme prévu, on va retrouver un tournoi entre 4 équipes avec des matches en 40 points. Les 24 joueurs sélectionnés seront désormais répartis en 3 groupes de 8, et le vainqueur du Rising Stars Challenge va devenir la 4ème formation.

On le sait, pour valider cette formule, la Ligue a eu des discussions avec plusieurs stars. Comme Stephen Curry. Mais de son côté, KD n'a visiblement pas été contacté. Ou entendu. Car l'ailier des Phoenix Suns déteste cette idée.

Et il l'a immédiatement fait savoir devant les médias.

"Je déteste. Je déteste totalement. C'est horrible. A mes yeux, tous les formats ont été horribles. Il faut revenir à l'affrontement Est-Ouest, simplement un match. On tente de raviver une ancienne flamme avec le All-Star week-end, mais on devrait rester traditionnel.

Mais on verra comment les choses se passent. On ne sait jamais, je suis peut-être dans le faux. Je suis juste un autre mec avec une opinion différente. Nous allons voir", a répondu Kevin Durant face à la presse.

Face à un désintérêt de plus en plus général, la NBA a au moins le mérite de tenter des choses. Mais pour avoir un All-Star Game intéressant, il faut surtout l'engagement des joueurs. Et la sortie de Kevin Durant peut inquiéter si cet avis est partagé par d'autres stars...

