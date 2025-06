Les Phoenix Suns et les San Antonio Spurs ne sont plus en discussion au sujet de Kevin Durant depuis deux jours. Trop cher ?

Les San Antonio Spurs sont au sommet de la liste des préférences de Kevin Durant. Pourtant, les différentes parties semblent avoir du mal à trouver un terrain d’entente.

Les Phoenix Suns voudraient ainsi récupérer soit Stephen Castle soit le 2e choix de la prochaine draft dans un package pour KD. Visiblement, les Spurs trouvent ce prix trop élevé. Au point qu’ils ne seraient actuellement plus en contact avec les Suns.

« Alors que des sources de la ligue continuent de relayer que les autres équipes sont en contact permanent avec les Suns pour un trade potentiel de Kevin Durant, on ne peut pas en dire autant pour les Spurs », assure Brett Siegel de ClutchPoints.

« En fait, c’est devenu très silencieux à San Antonio lors des 48 dernières heures pour ce qui concerne Durant, la draft 2025 et les autres trades potentiels pour des stars, ont indiqué des sources à ClutchPoints. »

Est-ce que ce silence signifie que les San Antonio Spurs ne sont plus intéressés par Kevin Durant ? Ou qu’au contraire ils mettent un peu la pression aux Suns pour revenir avec une offre costaud mais un peu moins grosse que ce que souhaite Phoenix ?

En tout cas, s’ils s’avéraient qu’ils ne ciblent plus KD, deux autres stars pourraient être dans leur viseur. Giannis Antetokounmpo et Jaylen Brown. Mais là encore, les rumeurs vont dans tous les sens et disent tout et son contraire.

Pour Jaylen Brown, il se dit que les Spurs ont toujours garder un oeil sur lui ces derniers temps. Et la situation financière des Celtics offrent une fenêtre d’opportunité que plusieurs franchises chercheront à saisir.

Pour Giannis Antetokounmpo, c’est le bazar le plus total. On peut lire dans la même semaine que les Spurs sont intéressés et qu’ils n’ont eu aucune discussion en interne à son sujet. Comme en plus Doc Rivers a fait une sortie expliquant que le Grec n’a absolument pas envie de quitter les Bucks, dur de s’y retrouver.

En tout cas, à respectivement 30 et 28 ans, Giannis Antetokoumpo et Jaylen Brown ont l’avantage d’avoir plus d’années devant eux que Kevin Durant. Et donc de permettre à SA de prendre un peu plus son temps.