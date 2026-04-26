Kevin Durant, un grand flou pour son retour

Désormais blessé à la cheville, l'ailier des Houston Rockets Kevin Durant reste incertain pour le Game 4 contre les Los Angeles Lakers.

Kevin Durant va-t-il faire son retour pour tenter d'éviter un sweep des Houston Rockets ? Forfait lors du Game 1 en raison d'une blessure au genou, l'ailier a réalisé son retour à l'occasion du Game 2. Mais sur un retour défensif, il s'est fait mal à la cheville et n'a pas été en mesure de tenir sa place au Game 3.

Malgré la situation très précaire de son équipe face aux Los Angeles Lakers (0-3), KD reste très incertain avant le Game 4 la nuit prochaine. Devant les médias, le coach des Rockets Ime Udoka a maintenu le flou sur la présence de sa star.

"Son retour ? C'est encore en suspens. Je pense qu'il a fait quelques progrès ces derniers jours, mais on verra bien ce qui se passera avec seulement un jour d'intervalle entre les deux matches", a lancé l'entraîneur texan.

Pour rester en vie lors de ce premier tour des Playoffs, les Rockets ont grandement besoin de Kevin Durant. Sans lui, Houston souffre clairement d'un manque sur le plan offensif. Notamment d'un patron capable de créer son propre tir et de faire la différence dans les moments chauds.

A domicile pour ce match, les Rockets auront certainement à cœur de sauver l'honneur.

Kevin Durant, la catastrophe qui change tout