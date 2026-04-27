Ime Udoka n’exclut pas un retour de Kevin Durant pour le Game 5, mais l’incertitude reste totale.

Les Houston Rockets ont relancé leur série face aux Los Angeles Lakers avec une victoire convaincante au Game 4 (115-96). Mais avant le Game 5, une question domine : Kevin Durant sera-t-il de retour ?

Interrogé après la rencontre, Ime Udoka n’a pas fermé la porte.

« Il y a une possibilité, c’est sûr », a-t-il déclaré, tout en restant prudent sur l’état de son joueur.

Une situation « au jour le jour »

Le coach des Rockets a insisté sur l’incertitude entourant la blessure de Kevin Durant.

« Nous n’étions pas sûr de quand il reviendrait, mais il s’est remis assez vite pour être dispo pour le Game 2. C’est vraiment du match par match, au jour le jour », a-t-il expliqué, évoquant un travail constant pour réduire l’inflammation et retrouver de la mobilité.

Un discours qui reflète une situation instable, difficile à projeter à court terme.

Une série déjà perturbée par les blessures

Depuis le début de la série, Kevin Durant n’a disputé qu’un seul match.

Touché au genou droit (contusion osseuse), il avait manqué le Game 1, avant de revenir au Game 2… puis de rechuter avec une entorse de la cheville gauche, le privant des Games 3 et 4.

Malgré ces absences, Houston a réussi à rester en vie dans la série.

Un retour crucial pour Houston

Menés 3-1, les Rockets n’ont plus le droit à l’erreur.

Un éventuel retour de Kevin Durant représenterait évidemment un renfort majeur dans un contexte de match couperet à Los Angeles.

Mais à ce stade, aucune certitude n’existe.

Entre espoir et prudence

Le timing reste serré, avec seulement deux jours de repos avant le Game 5. Houston espère récupérer sa star, mais le staff médical semble privilégier une approche mesurée.

Dans ce contexte, la présence de Kevin Durant au prochain match reste une possibilité… et non une garantie.