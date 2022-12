En inscrivant 29 points, Kevin Durant a participé à la victoire des Brooklyn Nets face aux Charlotte Hornets (122-116) la nuit dernière. En marge de ce succès, l'ailier de 34 ans a accepté de se souvenir de sa relation avec Kobe Bryant.

Tragiquement disparu en janvier 2022, l'ex-arrière des Los Angeles Lakers a incarné un véritable modèle pour de nombreux joueurs. De son côté, KD a eu l'opportunité de le côtoyer et de recevoir certains conseils.

"Vraiment juste 'ne sois pas un pleurnichard'. J'avais l'âge, 23 ans, où je pensais que le monde tournait autour de moi. Et je sais que nous avons beaucoup parlé de Kobe, il était très humble dans sa façon d'aborder le jeu, ses coéquipiers, la vie en général. J'ai donc appris en observant ses mouvements.

Il était un exemple, ne parlait pas beaucoup, mais était un exemple juste par sa façon de bouger. Je tente de l'imiter, comme je l'ai dit, lui et Mike sont deux mecs que j'imite sur et en dehors du terrain. Et je sais que ça me rendra meilleur", a partagé Kevin Durant pour ESPN.