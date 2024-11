Aux Suns, Kevin Durant fait la pluie et le beau temps

Pour sortir de la grisaille, les Phoenix Suns peuvent compter sur Kevin Durant. Sur une série de 5 défaites consécutives, la franchise de l'Arizona a retrouvé le chemin de la victoire face aux Los Angeles Lakers (127-100) la nuit dernière.

Un match marqué par le grand retour de KD, absent lors des 7 dernières rencontres en raison d'une blessure au mollet. Sans lui, cette équipe a traversé une véritable tempête : 6 défaites pour 1 seul succès.

A l'inverse, le jeu des Suns est illuminé par sa présence : 9 victoires pour 1 revers.

L'éclaircie Kevin Durant

Avec de tels chiffres, il est difficile de contester l'impact de Kevin Durant sur les résultats de Phoenix. A 36 ans, l'ex-joueur de l'Oklahoma City Thunder réalise un début de saison absolument solaire. Eblouissant avant sa blessure, il a été rendu une copie propre face aux Lakers pour son match de reprise : 23 points à 7/17 aux tirs, 6 rebonds et 2 passes décisives en 29 minutes.

Surtout, l'ailier a impacté le jeu en étant dans le bon tempo. Sans jamais forcer, il a profité de ses opportunités. Mais a également eu un impact en représentant une menace afin d'ouvrir des espaces à ses coéquipiers. On pense aux belles performances de Devin Booker (26 points, 10 passes décisives) et de Bradley Beal (23 points).

Au complet et avec Durant pour montrer la voie, Phoenix peut nourrir des ambitions.

"Je me suis senti bien. Le parquet orange (NBA Cup) et la foule ont donné de l’énergie, c’était une bonne chose de revenir sur un match à la maison, surtout contre une bonne équipe. Nous avions besoin de cette victoire. J’aime notre éthique de travail, j’aime notre développement. Tous les jours, nous ajoutons des choses. Tant qu’on reste en bonne santé, qu’on continue sur cette lancée, tout ira bien. Nous devons continuer de bosser", a affirmé Kevin Durant pour ESPN.

Malheureusement pour les Suns, il s'agit tout de même d'une condition difficile à remplir. Que ce soit l'an dernier ou sur ce début de saison, cette équipe a justement eu du mal à trouver de la continuité en raison de nombreux passages à l'infirmerie de ses cadres. Essentiellement Beal et Durant.

Kevin Durant, un avenir déjà assuré aux Suns ?

Le Big Three des Suns, une tempête offensive

Mais dans un monde idéal, Phoenix a bien évidemment un espoir : éviter les pépins physiques et pouvoir se reposer, sur la durée, sur leur Big Three. Et sur le papier, cet espoir peut effectivement permettre à cette équipe de viser les sommets.

Offensivement, cette association, bien aidée par le recrutement d'un vrai meneur en la personne de Tyus Jones et par le travail de Jusuf Nurkic à l'intérieur, dispose d'un énorme potentiel. Face à cette armada offensive, les défenses adverses doivent faire un choix.

Généralement, l'attention se porte surtout sur Booker. Une aubaine pour Durant et Beal.

"Les équipes se sacrifient pour essayer d'arrêter Devin. Mais je ne pense pas qu'elles puissent le faire quand nous sommes tous les trois sur le terrain. C'est une stratégie solide si vous voulez gêner l'un des meilleurs scoreurs du monde. Mais elle n'est pas viable si nous sommes ensemble", a lancé KD.

Une analyse assez juste. Surtout quand Beal, comme c'est le cas cette saison quand il est apte, évolue à un bon niveau. Désormais, il y a un seul enjeu pour l'équipe dirigée par Mike Budenholzer : parvenir à trouver de la continuité.

"Ce sont deux grands joueurs (Durant et Beal, ndlr). Rater une période assez importante et revenir immédiatement à ce niveau, il faut les féliciter pour leur professionnalisme, leur talent et leurs qualités. Le reste du groupe s’est bien adapté pour comprendre comment il fallait jouer. Avec Book’, les trois ont donné ce qu’il fallait pour qu’on soit à notre meilleur niveau", a également noté le coach de Phoenix.

Pour envisager un avenir radieux cette saison, Phoenix doit s'épanouir en évitant les blessures... Surtout pour le rayonnant Kevin Durant.

Les Suns vont-ils (enfin) foutre le feu ?