Les Warriors n’ont toujours pas pu célébrer le retour de Kevin Durant

Et pour cause, Kevin Durant n'a toujours pas rejoué contre les Golden State Warriors depuis son départ en 2019.

Les dernières images de Kevin Durant avec la tunique des Golden State Warriors sont plutôt tristes. La superstar s'est déchirée le tendon d'Achille lors du Game 5 des finales NBA 2019 et elle n'a plus jamais rejoué pour les Californiens ensuite. Tout ça paraît si loin. Ce n'était finalement qu'il y a quatre ans mais il s'est passé tellement de choses dans la ligue (et dans le monde) depuis. KD lui-même a porté le maillot de deux autres équipes depuis : les Brooklyn Nets puis les Phoenix Suns.

Sa nouvelle franchise défiait justement les Warriors à San Francisco la nuit dernière. Et ça aurait enfin pu être l'occasion pour le public de célébrer le retour du double champion NBA. Sauf que Durant, blessé à la cheville, n'a pas pu joué. Un acte manqué. Un de plus. En effet, il n'a jamais pu affronter Golden State au Chase Center depuis son départ lors de la Free Agency 2019.

"C'est dingue qu'il n'ait toujours pas pu rejouer devant nos supporters. On a une vidéo de prévue pour son retour et au final à chaque match il y a quelque chose", confie Steve Kerr.

Ce n'est que partie remise. Peut-être même lors des prochains playoffs.