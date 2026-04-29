Kevin Durant manquera le match le plus important de la saison pour Houston

On espérait avoir un beau duel au sommet entre deux légendes sur la fin de leur carrière. LeBron James et Kevin Durant n’ont finalement été opposés qu’une seule fois l’un contre l’autre depuis le début de la série entre les Los Angeles Lakers et les Houston Rockets. Un affrontement qui tourne à la dramaturgie pour la franchise texane, battue lors des trois premiers matches avant de finalement réagir au quatrième. Mais la cinquième manche s’annonce déterminante et Durant, censé être le meilleur élément de son équipe, ne sera une nouvelle fois pas de la partie.

Les Rockets ont annoncé le forfait du futur Hall Of Famer, touché à la cheville. Il avait déjà raté le Game 4 remporté par les siens sous l’impulsion d’Alperen Sengun et d’Amen Thompson. Les jeunes joueurs de Houston chercheront à reproduire la performance. KD n’a pris part qu’au Game 2, qu’il a terminé avec 23 points malgré la défaite. Il avait notamment disparu en deuxième mi-temps après des débuts canons.

Une élimination serait synonyme d’un terrible échec pour les Rockets, qui ont fait venir Kevin Durant l’été dernier avec l’ambition d’en faire leur chef de file en espérant se mêler à la lutte pour le titre. Mais comme partout où il est passé, l’ailier All-Star a montré des limites au leadership tout étant formidable dans sa production sur le terrain (26 pts de moyenne sur 78 matches disputés). L’affaire d’un supposé « burner account » du joueur de 37 ans a peut-être en partie fait dérailler la saison des Texans, méconnaissables pendant des semaines après le All-Star Weekend mais tout de même vainqueurs de 52 matches pour terminer cinquièmes à l’Ouest.

Les Lakers sont eux privés de Luka Doncic et d’Austin Reaves depuis le début de la série. Ce dernier est tout de même susceptible d’effectuer son retour à la compétition lors du Game 5 ce soir.

Kevin Durant pris en flag en train de critiquer ses coéquipiers ?