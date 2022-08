Kevin Durant a sauvé la place de Kyrie Irving aux Nets l’an dernier

Les Brooklyn Nets ont connu des derniers mois très agités. Entre le feuilleton Kyrie Irving, le trade de James Harden et la demande de départ de Kevin Durant, la franchise a sérieusement agité le monde de la NBA. Et avec les cas KD et Irving potentiellement à régler, la situation devrait encore s'animer.

Surtout que dans le même temps, cette équipe fait l'objet de nombreuses révélations. Et ce vendredi, l'insider Ric Bucher assure que les Nets ont déjà eu l'intention de trader Irving. En effet, l'an dernier, avec la mise à l'écart du natif de Melbourne en raison de son refus de recevoir le vaccin contre le Covid-19, les dirigeants de Brooklyn ont eu l'envie de l'échanger.

Mais un homme a empêché ce mouvement : Durant. Sans surprise, l'ailier avait encore l'espoir de récupérer ensuite le meneur en cours de saison. Finalement, les Nets ont accepté de suivre son avis et ont même réintégré Irving au sein de l'effectif. Avec le dénouement que l'on connait en Playoffs...

En tout cas, cette nouvelle démontre, une nouvelle fois, les divergences en interne à Brooklyn. Et elle explique peut-être les demandes de Kevin Durant, qui a récemment réclamé les têtes du GM Sean Marks et du coach Steve Nash pour rester.

