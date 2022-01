Kevin Durant, un petit coup de pression aux Nets après la défaite

Deuxième défaite de suite pour les Brooklyn Nets, battus par les Los Angeles Clippers après avoir mené la majeure partie de la rencontre (116-120). Les New-yorkais ont subi un 3-15 au cours du quatrième quart-temps, dilapidant ainsi une avance de 12 points avant de s’incliner. Le tout contre un adversaire pourtant fortement diminué par les blessures et les cas de COVID-19. Inadmissible pour Kevin Durant.

« On s’est trop relâché. Comme l’a dit Steve [Nash], on ne méritait pas de gagner ce match. On est venu avec une attitude de merde. On a cru qu’on allait juste débarquer et gagner. C’est naturel quand l’adversaire est privé de plusieurs joueurs. On s’est relâché, on ne pensait pas que l’on pouvait perdre. On va continuer à se faire botter le cul si on ne change pas notre manière d’approcher les rencontres », confiait la superstar.