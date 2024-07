LeBron James est comme nous. Ou presque. Bon, il joue un peu mieux au basket, le comprend probablement un peu mieux et a un corps un peu plus fait pour ce sport que nous, ok. Mais comme nous, quand il voir une démonstration comme celle de Kevin Durant hier il reste sur le… enfin il reste sur son postérieur.

Le passage de KD en première mi-temps se classe déjà parmi les performances les plus monumentales de l’histoire basketballistique des Jeux Olympiques. Après plusieurs semaines sans s’entraîner et sans jouer le moindre match, il a débarqué tranquillement et montré qui était le patron. Face à des champions du monde auxquels on a ajouté le meilleur joueur du monde, et au milieu de la crème de la NBA, rien que ça. Des adversaires et des coéquipiers qui, pendant que lui était blessé, se sont préparés avec minutie pour la compétition la plus prestigieuse du basket international.

Logiquement, il n’a pas débuté le match. Il n’a même pas été la première rotation puisque quatre autres remplaçants sont rentrés avant lui. Kevin Durant est rentré à 2’33 de la fin du 1er quart-temps, alors que la Serbie menait 19-14. Avec deux paniers à 3-pts, il permettait à Team USA de clore la première période en menant de 5 points.

Au moment de sortir après un peu plus de 3 min dans le 2e quart (soit 6 min de jeu…), Kevin Durant avait rappelé à tout le monde quel type de taulier il est : 11 pts à 100% (un 2-pts et quatre 3-pts). Avec une impression visuelle totalement folle. Qu’il soit ouvert ou avec un Serbe dans les pattes, bras levé, c’était la même pour lui.

LeBron James et Kevin Durant en feu : Team USA écrase la Serbie

« Quand il revient d’une longue absence, vous ne le remarquez même pas », a expliqué son coach Steve Kerr. « Je veux dire, il est tellement doué, on aurait dit qu’il était dans la forme d’un joueur en cours de saison alors qu’il n’a pas joué un vrai match depuis des mois. C’est incroyable. »

A la mi-temps : 21 pts à 3/3 à 2-pts et 5/5 à 3-pts. Avec à la clé un magnifique buzzer-beater sur une remise en jeu de LeBron James. Un fadeaway pris à toute vitesse avant de tomber au pied du banc, parmi ses équipiers en transe. Tous hallucinaient sur ce qu’ils venaient de voir. Y compris donc LeBron James, qui même s’il est un peu comme nous, en a vu d’autres…

« KD a été phénoménal. C’est presque comme s’il n’avait pas raté le moindre instant, le moindre entraînement, le moindre match ou quoi que ce soit », a raconté LBJ après le match .

« C’est juste un talent surnaturel. Je pense qu’il est encore plus dur quand il s’entraîne, et quand le match commence, c’est juste de la routine pour lui. »

Alors certes il s’est ensuite calmé (23 points au final). Et Kevin Durant ne sera peut-être pas à ce niveau tout le temps. Après toutes ces semaines sans jouer, ce serait même étonnant. Mais comme le rappelle LeBron James, même si l’adversité est excessivement relevé, ils sont nombreux à pouvoir prendre le relais de KD :

« Ce sera quelqu’un de différent chaque jour. Nous avons cette puissance de feu. »