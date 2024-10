Sans Klay Thompson, les Warriors vont arroser à trois-points, même Kevon Clooney…

Attendez-vous à une orgie à longue distance la saison prochaine dans la Bay Area. Steve Kerr veut que ses Golden State Warriors prennent beaucoup, beaucoup de trois-points la saison prochaine. Même Kevon Looney aura le droit de jouer… un peu en tout cas.

Il y a quelques semaines, Brandin Podziemski expliquait qu’il devrait tirer de 8 à 10 trois-points par match. C’est, selon lui, ce que Steve Kerr et Mike Dunleavy, lui ont demandé lors de son entretien de faire de saison.

Après l’entraînement des Golden State Warriors d’hier, Steve Kerr a été interrogé sur le sujet. Si le coach des Warriors n’a pas dit clairement qu’il en veut 8 ou 10 par match, il a confirmé qu’il souhaite que Podz, et les autres joueurs haussent le nombre de tirs à trois-points. Il attend ainsi d’Andrew Wiggins qu’il tire 6 à 7 fois par match derrière l’arc. Il souhaite également que Moses Moody ou De’Anthony Melton contribue à faire de GS une équipe à gros volume de trois-points.

Steve Kerr: “I want to be a high volume 3-point shooting team. That’s important.” He said he wants Wiggins getting six to seven up per game, Podziemski, Moody, Melton letting it fly. pic.twitter.com/70YqftVRmQ

La perte de Klay Thompson est bien évidemment la raison pour laquelle Kerr souhaite que tous ses joueurs augmentent leur nombre de tentatives. Et quand il veut que « tous » ses joueurs le fassent, c’est visiblement bien « tous ». Même Kevon Looney.

Le coach attend bien évidemment que le big man continue de jouer son jeu classique. Et pour reprendre ses mots, il ne veut pas qu’il se transforme en Kevin Love. Mais si Kevon Looney est ouvert à longue distance, il doit prendre son tir :

Kevon Looney closed the Warriors scrimmage today with a game-winning corner 3. Steve Kerr wants Looney to take the occasional shot from deep.

“That’s different from being Kevin Love.” pic.twitter.com/tudyW7KXJy

— Anthony Slater (@anthonyVslater) October 2, 2024