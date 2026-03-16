Killian Hayes prolongé à Sacramento… pour l’instant

Les Kings vont terminer la saison en roue libre, mais avec Killian Hayes installé à la mène pour les derniers matches.

Killian Hayes prolongé à Sacramento… pour l’instant

Une bonne nouvelle, ça se fête. Peut-être que c’est simplement l’effet de la signature de son nouveau contrat mais Killian Hayes a délivré son meilleur match avec les Sacramento Kings la nuit dernière, quelques heures après l’annonce de sa prolongation avec la franchise floridienne. Le jeune homme a compilé 16 points (4 paniers primés), 5 rebonds et 8 passes en 38 minutes lors d’une victoire contre le Utah Jazz (116-111) dimanche soir.

Le même jour, l’organisation annonçait avoir trouvé un accord avec l’ancien meneur des Detroit Pistons pour un deal sur deux saisons. Alors, en réalité, ce n’est pas tout à fait ça. Les Kings venaient de lui faire signer deux baux de dix jours coup sur coup et, pour le conserver, ils étaient obligés de lui faire parapher un contrat « long. » La première saison concernée est celle en cours, à savoir les 13 matches restants au cours desquels le joueur formé à Cholet va avoir des opportunités de s’illustrer. Les modalités exacts de l’accord n’ont pas été révélés mais, dans ces situations, la deuxième saison est fréquemment simplement en option à la faveur de la franchise.

Killian Hayes est pour l’instant lié à Sacramento mais les dirigeants auront probablement la possibilité de le couper à moindre frais après avoir constitué leur effectif pendant l’intersaison. C’est donc à lui de faire ses preuves. Parce qu’il manquait d’adresse avant la rencontre de la nuit. Le septième choix de la draft 2020 tournait à 3,8 points et 3,3 passes à 27% aux tirs dont 21% à trois-points sur les 10 matches disputés avant celui contre le Jazz.

Il avait montré de belles choses en G-League, avec la formation affiliée aux Cleveland Cavaliers, avant de finalement atterrir au sein d’une équipe des Kings qui n’a qu’un seul but cette saison : récupérer le choix de draft le mieux placé possible. D’ailleurs, ils gagnent presque trop de matches en ce moment.

Les Kings gagnent trop et sont en train de se flinguer

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