Killian Hayes signe un an avec les Brooklyn Nets

L’excellente nouvelle du soir. Killian Hayes a trouvé une équipe en NBA. Shams Charania assure que le numéro 7 de la Draft 2020 est tombé d’accord avec les Brooklyn Nets pour un contrat d’un an. Son workout avec la franchise news-yorkaise il y a dix jours a donc porté ses fruits.

Former No. 7 pick Killian Hayes has agreed to a one-year deal with the Brooklyn Nets, sources tell @TheAthletic @Stadium. Hayes will have a chance to compete for a roster spot with Nets. pic.twitter.com/69N6rxGRKx

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 25, 2024