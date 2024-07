Klay Thompson, ça va se jouer entre les Lakers et les Mavs !

Klay Thompson ne sera plus un joueur des Golden State Warriors la saison prochaine, une information connue depuis quelques jours. Pour ce qui est de la destination, on commence à y voir plus clair. Plusieurs équipes étaient sur le coup et espéraient pouvoir convaincre le cultissime arrière californien, mais il semblerait que l'affaire doive se jouer entre deux prétendants, comme l'annonce Jake Fischer de Bleacher Report ce lundi.

Le Magic et les Sixers ne sont plus à considérer comme étant dans la course à la signature de Klay Thompson. Seuls les Los Angeles Lakers et les Dallas Mavericks auraient une chance de recruter le recordman du nombre de paniers à 3 points sur un match NBA.

LeBron James aurait directement contacté son adversaire à de multiples reprises en Finales NBA pour lui signifier sa volonté de le voir rejoindre la Cité des Anges. Il y a bien évidemment l'histoire entre la famille Thompson et les Lakers qui entre en ligne de compte, le père Mychal ayant remporté deux titres de champion avec la franchise dans les années 80.

Pour Dallas, l'argumentaire se situe assurément autour de la compétitivité de l'équipe, puisque les Mavs sortent des Finales NBA 2024 et seraient encore plus menaçants avec l'ajout de Klay Thompson.

Réponse d'ici quelques jours !

