Les Knicks, une grosse pression sur les agents libres ?

Dans le monde de la NBA, il existerait une grosse pression sur les agents libres concernant le défi de relancer les New York Knicks.

Les New York Knicks incarnent une franchise mythique de la NBA. Mais depuis plusieurs années, cette équipe se trouve dans le dur. Et pour retrouver des ambitions, la formation new-yorkaise compte souvent sur la Free Agency avec l'espoir d'attirer de grands noms.

Récemment, les Knicks ont eu du mal à convaincre des superstars. L'été dernier, ils ont tout de même mis la main sur Jalen Brunson. Mais il ne représente pas une superstar capable de permettre à New York de viser le titre NBA.

Et d'après les informations du journaliste Brian Wacker du New York Post, il y a une vraie pression sur les agents libres par rapport aux Knicks. En effet, New York donne l'impression d'attendre "un sauveur", ce qui fait peur à certains talents.

Il faut dire qu'il s'agit d'un énorme challenge. Et surtout, il existe une énorme attente populaire autour de cette écurie. Une ferveur qui peut être une force, mais aussi une faiblesse. Visiblement, certains joueurs n'ont pas envie de prendre le risque de se frotter à ce challenge.

Aux dirigeants des Knicks de trouver le bon discours pour vendre un projet séduisant. Mais cette situation explique aussi les dirigeants autour de New York.

