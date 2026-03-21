Kristaps Porzingis encore à l’arrêt…

Les galères continuent pour les Golden State Warriors. Déjà décimée par les blessures, la franchise californienne risque de devoir composer sans Kristaps Porzingis. Contre les Detroit Pistons (101-115) la nuit dernière, l'intérieur a quitté le parquet après seulement 11 minutes.

Victime de spasmes au niveau du bas du dos, le Letton a arrêté les frais après deux duels physiques face à Jalen Duren dans le second quart-temps. Mis au frigo après la mi-temps, le joueur de 30 ans est désormais très incertain pour défier les Atlanta Hawks la nuit prochaine.

"On verra bien. Peut-être que ça se détendra demain. Qui sait ? Mais pour l'instant, c'est assez raide. Quand j'étais échauffé, ça allait. Mais sur cette action-là, j'ai senti un petit spasme. Je dirais que je me gère plutôt bien face àcette situation.

Je me sens un peu tendu au niveau du dos pour l'instant. Mais ça va s'arranger", a assuré Kristaps Porzingis face à la presse.

Il s'agit tout de même d'un coup d'arrêt pour l'intérieur. Récupéré par les Warriors en février dernier, il a eu besoin de temps pour intégrer l'équipe en raison d'une maladie. Mais sur les derniers matches, Kristaps Porzingis avait affiché des progrès encourageants.

Pour lui et les Warriors, il faut espérer que ce nouveau problème va rapidement se régler.

Les Warriors confiants pour l’état de santé de Kristaps Porzingis