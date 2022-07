Kyrie Irving, les Lakers ont de la concurrence…

Après une dernière année agitée, Kyrie Irving ne dispose pas d'une grosse cote de popularité sur le marché. Ainsi, après l'activation de sa "player option" à 37 million de dollars pour la saison prochaine, le meneur des Brooklyn Nets, potentiellement sur le départ, ne suscite pas de nombreux intérêts.

On le sait, les Los Angeles Lakers l'ont désigné comme une priorité absolue. Et les Angelenos se trouvent d'ores et déjà en action pour le récupérer. Sur ce dossier, les Californiens s'imposent, actuellement, comme les grands favoris.

Pour autant, la concurrence existe. D'après les informations du journaliste de The Athletic Shams Charania, les Philadelphia Sixers et les Dallas Mavericks incarnent deux équipes à surveiller. Reste cependant à savoir si ces deux formations vont réellement passer à l'offensive.

Chez les 76ers, un sérieux obstacle devrait compliquer cette piste : James Harden. L'arrière n'a pas franchement apprécié sa collaboration avec Irving aux Nets. Et il ne devrait pas avoir l'envie de le retrouver à Philadelphie...

Pour les Mavs, le natif de Melbourne peut représenter une option séduisante pour remplacer Jalen Brunson, parti aux New York Knicks. Mais l'insider Marc Stein a très sérieusement tempéré l'intérêt des Texans sur ce dossier. Une rumeur afin de mettre les Lakers sous pression ?

Kyrie Irving contre Russell Westbrook, ça devient sérieux !