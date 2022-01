Kyrie Irving et Nassir Little, une action musclée et tendue !

Kyrie Irving a probablement eu très peur pour sa cheville. Mardi, les Brooklyn Nets ont perdu face aux Portland Trail Blazers (108-114). Et en fin de partie, le meneur a été impliqué dans une action musclée avec l'ailier des Blazers Nassir Little.

Après un ballon perdu, le jeune talent de Portland n'a pas hésité à se jeter dans les jambes de la superstar pour tenter de le récupérer. Une tentative qui a échoué, et qui a provoqué la colère du natif de Melbourne.

Car avec son plongeon, Little a tout emporté sur son passage, dont la cheville d'Irving.

Après cette sortie de la superstar, Little a décidé de lui répondre sur le réseau social Twitter.

On peut tout de même comprendre l'agacement de Kyrie Irving. Sur les ralentis, avec les gros plans sur sa cheville, il a probablement eu très peur d'une grosse blessure. Mais de son côté, Nassir Little compte bien continuer à s'engager à 100%...

Here is the diving play by Nassir Little that Kyrie Irving felt was ‘unnecessary.’ Irving rolled his left ankle but finished the game and said he’ll be available for Chicago. pic.twitter.com/4qOkQpEl6j

— DaveEarly (@DavidEarly) January 11, 2022