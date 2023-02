Kyrie Irving, quelles offres pour ses prétendants les plus sérieux ?

Autant le dire tout de suite, juger la valeur de Kyrie Irving représente un exercice périlleux. Si on considère seulement son niveau "basket", le meneur des Brooklyn Nets ferait l'objet de très grosses offres. Problème, il y a un homme derrière le basketteur. Et il s'agit du "danger" pour les dirigeants de la NBA.

Depuis des années, le natif de Melbourne s'est surtout signalé par de nombreuses polémiques. Et avec sa personnalité, les équipes ont logiquement du mal à se projeter sur le long terme avec lui. Il s'agit d'ailleurs du cœur du problème entre Brooklyn et lui. Les deux parties n'ont pas réussi à s'entendre sur une prolongation.

Vexé, Irving, libre l'été prochain, veut mettre les voiles avant le 9 février. Et malgré les doutes autour de sa mentalité, plusieurs formations ont déjà noué des contacts avec les Nets, qui travaillent d'ailleurs activement à sa sortie, selon le journaliste d'ESPN Adrian Wojnarowski.

Le all-in des Lakers !

Les Lakers reçoivent : Kyrie Irving et Joe Harris

Les Nets reçoivent : Russell Westbrook, picks 2027 et 2029

Il s'agit très certainement de l'option qui fait le plus parler. Kyrie Irving aux Los Angeles Lakers, la rumeur reste persistante depuis l'été dernier. Et même sans se mouiller, LeBron James a du mal à cacher son envie de retrouver son ex-partenaire pour tenter de viser le titre NBA.

Problème, il se dit que les Nets veulent rester compétitifs même dans l'hypothèse d'un trade du meneur. Sauf que pour monter un deal, les Lakers sont dans l'obligation d'intégrer Russell Westbrook. Même en intégrant les fameux picks 2027 et 2029, cela risque d'être court.

En réalité, la meilleure chance des Angelenos serait probablement un deal à trois équipes. Westbrook et un pick pour une franchise en reconstruction, un joueur et un pick pour les Nets. Mais qui ? ? Le temps presse et on connaît la difficulté de boucler une opération à plusieurs écuries.

A noter que Joe Harris a été intégré pour matcher au niveau des salaires. Seth Curry peut également faire partie d'une opération, en sachant que les Lakers ont aussi des joueurs comme Patrick Beverley ou Lonnie Walker IV potentiellement disponibles.

LeBron James esquive pour Kyrie Irving, mais…

Les Mavs veulent entourer Doncic

Les Mavs reçoivent : Kyrie Irving

Les Nets reçoivent : Dorian Finney-Smith, Spencer Dinwiddie, pick (2025 ou 2027)

Les Dallas Mavericks ont cruellement besoin d'une seconde star ! Il faut entourer Luka Doncic. Et même si les Texans assurent que le Slovène n'a mis aucun coup de pression sur le recrutement, la direction des Mavs doit lui permettre de pouvoir compter sur un effectif plus compétitif.

Récemment, il se disait que Dorian Finney-Smith était potentiellement disponible. Son profil risque de susciter l'intérêt des Brooklyn Nets. Pour matcher au niveau des salaires, Spencer Dinwiddie peut intégrer la transaction. Il connait bien Brooklyn et peut remplir les besoins à l'extérieur.

Selon le prix fixé par les Nets et surtout la concurrence, il faudra voir les picks à sacrifier. Un seul sans protection ? Deux mais avec des protections ? Difficile à dire en l'état. Brooklyn va forcément faire grimper les enchères.

Dans l'idée, Tim Hardaway Jr et Christian Wood peuvent aussi incarner des options. Si les Mavs ont vraiment envie de foncer sur Kyrie Irving, ils ont des atouts.

Les Suns tournent la page CP3

Les Suns reçoivent : Kyrie Irving

Les Nets reçoivent : Chris Paul, Torrey Craig, picks 2023 et 2025

Les Phoenix Suns peuvent-ils vraiment appuyer sur ce bouton ? Avec l'arrivée de Chris Paul en 2020, la franchise de l'Arizona a eu l'opportunité de jouer les premiers rôles. Sauf que le meneur semble désormais sur le déclin, alors que les jeunes des Suns se sont développés.

Tourner la page CP3 sera probablement difficile à faire, mais il s'agit d'une hypothèse depuis plusieurs semaines. Et il ne faut pas se mentir : les Suns ne sont pas mentionnés sur ce dossier sans avoir au moins envisagé cette possibilité.

Pour compléter ce mouvement, Torray Craig peut être sacrifié. Il faudra bien évidemment des picks, très probablement deux (avec des protections). Mais les Nets vont-ils considérer que Paul suffit pour avoir de grosses ambitions ? Sur le plan financier, son contrat (jusqu'en 2025) n'est pas totalement garanti donc le risque reste limité.

A noter que Dario Saric, dans l'idée d'un trade plus important, peut aussi être impliqué.

Chris Paul, toujours un futur assuré à Phoenix ?

Le Heat prêt à prendre le risque

Le Heat reçoit : Kyrie Irving

Les Nets reçoivent : Kyle Lowry, Dewayne Dedmon, pick 2023 (et 2027 ?)

Le Miami Heat n'a pas peur de canaliser les fortes personnalités. Il y a bien évidement l'exemple Jimmy Butler. Mais l'ex-joueur des Chicago Bulls avait tout de même la personnalité pour intégrer la fameuse "culture" de la franchise floridienne. C'est moins frappant pour Kyrie Irving.

Mais sportivement, il pourrait faire passer un cap à cette formation. Surtout par rapport au très décevant Kyle Lowry. L'ancien meneur des Toronto Raptors serait justement l'élément majeur de la contrepartie des Floridiens. C'est un peu le problème...

Difficile de considérer Lowry comme un joueur assez fort pour assurer la compétitivité de Brooklyn. Pour des raisons salariales, Dewayne Dedmon peut également partir aux Nets. Ou peut-être le jeune Nikola Jovic.

En tout cas, comme les Los Angeles Lakers, le Heat devra hypothéquer son futur avec des picks. Et d'ailleurs, comme les Californiens également, la meilleure offre du Heat pourrait venir de l'intégration d'une troisième équipe.

Les Clippers, l'outsider ambitieux

Les Clippers reçoivent : Kyrie Irving

Les Nets reçoivent : Terance Mann, Luke Kennard, Marcus Morris

Depuis des semaines et des semaines, il se dit que les Los Angeles Clippers recherchent un meneur de jeu. Et forcément, avec l'opportunité Kyrie Irving sur le marché, les Californiens étudient ainsi cette option. Une stratégie logique sur le marché.

Et comme vous avez pu le comprendre, les Nets auront très certainement du mal à récupérer une "star" (ou pas toute jeune) contre Irving. Du coup, si Brooklyn est vraiment prêt à l'échanger, pourquoi pas renforcer drastiquement la rotation ?

Pour le coup, les Clippers ont de nombreux joueurs à offrir. Luke Kennard, Terance Mann ou encore Norman Powell et Reggie Jackson. Pour coller au niveau des salaires, un Marcus Morris ou un Robert Covington sera également nécessaire.

Mais la question doit aussi se poser dans l'autre sens : à quel point les Clippers sont prêts à affaiblir leur rotation pour prendre le pari Irving ? Son imprévisibilité va faire peur à plusieurs équipes au moment de soumettre une offre concrète. Tout comme sa situation contractuelle et son souhait de signer un gros contrat sur le long terme.

Les Clippers se lancent dans la course pour Kyrie Irving