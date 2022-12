La belle histoire entre Matt Ryan et les Lakers est terminée

Matt Ryan n'est plus un joueur des Lakers. Ephémère chouchou des fans grâce à son improbable histoire et son shoot face à NOLA, le joueur de 25 ans vient d'être coupé.

Dans le début de saison moribond des Los Angeles Lakers, Matt Ryan était une petite éclaircie. Son shoot au buzzer pour emmener l'équipe en prolongation face à New Orleans avait justifié à lui seul son intégration à l'effectif, après une traversée du désert (il s'était retrouvé livreur et au ménage dans un cimetière) que l'on vous avait relatée. Malheureusement, l'histoire entre Ryan et les Lakers est terminée.

D'après Shams Charania de The Athletic, la franchise vient de couper Matt Ryan, dans l'optique de libérer un spot avant le 15 décembre, date à laquelle certains joueurs pourront légalement être tradés. Depuis le 8 novembre et un match avec 17 minutes au compteur, le joueur de 25 ans avait dû se contenter d'un temps de jeu famélique, malgré ses 38% à 3 points depuis le début de la saison.

On va guetter le prochain move des Lakers, qui ont clairement une idée derrière la tête, eux dont le bilan est désormais de 8 victoires pour 12 défaites. Les Californiens sont à deux victoires du top 10 de la Conférence et donc d'une participation virtuelle au play-in tournament.

On espère évidemment pour Ryan qu'il trouvera un autre point de chute en NBA, au sein d'une équipe qui saura valoriser son adresse extérieure et la ténacité qui l'a conduit jusqu'en NBA après ses péripéties.

Le panier héroïque de Matt Ryan pour offrir aux Lakers la prolongation