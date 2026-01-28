Alors que Milwaukee temporise, Miami se verrait capable de construire une offre crédible pour tenter un trade de Giannis Antetokounmpo.

La course à Giannis Antetokounmpo reste ouverte, malgré la réticence persistante des Milwaukee Bucks. Et parmi les franchises jugées crédibles pour faire bouger Milwaukee, un nom revient avec insistance : le Miami Heat.

Selon Marc Stein, Miami est considéré par plusieurs dirigeants NBA comme l’équipe la mieux placée pour construire une offre capable de convaincre les Bucks, si ceux-ci venaient à ouvrir la porte à des discussions avant la deadline du 5 février.

Une offre articulée autour de Herro, Ware et des picks

D’après Stein, le meilleur package potentiel du Heat serait structuré autour de Tyler Herro, du jeune intérieur Kel'el Ware, ainsi que de choix de draft.

« La réponse la plus fréquente, quand on demande à des dirigeants quelle équipe pourrait réellement tenter les Bucks, reste Miami », écrit Stein.

« L’offre présumée du Heat serait centrée autour de Tyler Herro, Kel’el Ware et des choix de draft. Est-ce suffisant pour accélérer le calendrier de Milwaukee ? »

Côté Miami, un sentiment de confiance transparaît en interne selon Stein, avec la conviction que cette combinaison pourrait constituer une base crédible pour lancer un deal d’ampleur.

Un contexte de plus en plus tendu à Milwaukee

Ces spéculations interviennent alors que la situation sportive des Bucks continue de se dégrader. Milwaukee affiche un bilan de 18-27 et glisse dangereusement hors des places qualificatives pour les playoffs, une première depuis la saison 2015-16.

Blessé au mollet, Antetokounmpo doit encore manquer plusieurs semaines, ce qui n’a fait qu’alimenter les frustrations autour d’une saison en montagnes russes. Pour l’instant, Milwaukee continue de repousser les sollicitations, en grande partie parce que Giannis n’a pas officiellement demandé à être échangé.

Miami prêt si la porte s’entrouvre

Pour le Heat, l’attente se poursuit. Mais avec un package jugé solide, notamment grâce au profil prometteur de Kel’el Ware, Miami estime disposer des arguments nécessaires pour devenir un acteur central le jour où la situation autour d’Antetokounmpo évoluera.

Reste désormais à savoir si, et quand, Giannis fera un pas de plus… ou si les Bucks maintiendront leur position jusqu’à l’intersaison.

