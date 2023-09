La NBA veut casser le load management avec de nouvelles règles : les voici

La NBA va soumettre au vote du board plusieurs règles pour tacler le load management à la gorge et rendre les saisons plus attrayantes.

La NBA semble décidée à prendre le "problème" du load management à bras le corps. D'après Adrian Wojnarowski d'ESPN, la ligue va soumettre au vote et à l'approbation du board (composé des propriétaires de franchises) une série de règles qui pourraient fortement changer la donne.

Le comité des compétitions va ainsi demandé à avoir davantage de marge de manoeuvre pour sanctionner les équipes qui reposeraient leurs stars à tort et à travers. Il y aurait notamment la capacité d'infliger des amendes à hauteur d'un million de dollars en cas d'infraction. Ainsi, voici les changement souhaités et qui seront soumis au vote :

Les équipes doivent s'assurer qu'il n'y ait pas plus d'une "star" mise au repos dans un même match

Les équipes doivent s'assurer que les "stars" soient disponibles pour les matches télévisés et les matches de NBA Cup

Les équipes doivent faire leur possible pour que les mises au repos des joueurs aient lieu à l'extérieur

Les équipes doivent éviter de mettre au placard des joueurs sur une longue durée (notamment parce que les objectifs sportifs ne sont plus atteignables) pour préserver l'intégrité du jeu

Les équipes doivent s'assurer que les joueurs mis au repos soient tout de même présents aux matches et visibles pour les fans

Il semblerait également que la ligue veuille faire preuve de souplesse en ce qui concerne les joueurs les plus âgés ou avec le plus de minutes et de matches au compteur en carrière, en leur autorisant davantage de flexibilité pour lesdites mises au repos.

Le timing de ces propositions d'aménagements n'est évidemment pas anodin, puisque Adam Silver et son staff sont en pleine renégociation des droits télévisés et tentent de s'assurer que le produit NBA soit le plus attractif possible pour les diffuseurs. Pour rappel, il y a déjà eu quelques modifications d'éligibilité pour les trophées individuels et les présences dans des All-NBA Teams à la fin de la saison dernière, avec un minimum de rencontres à disputer.

