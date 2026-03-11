La performance incroyable et inattendue de Bam Adebayo en 10 chiffres

Retour sur les 83 points de Bam Adebayo lors de la victoire du Miami Heat contre les Washington Wizards la nuit dernière.

Personne ne s’attendait à voir Bam Adebayo marquer 83 points lors d’un match NBA. Le pivot du Miami Heat s’est offert une performance légendaire contre les Washington Wizards (150-129).

83 points « surréalistes » pour Bam Adebayo : « Wilt, moi et ensuite Kobe, c’est complètement fou »

- 36 lancers-francs marqués sur 43 tirés. Deux nouveaux records NBA. Le joueur de 28 ans s’est retrouvé sur la ligne action après action en deuxième mi-temps. Dwight Howard avait déjà tenté 39 lancers à deux reprises et Adebayo a donc passé la barre des 40. Le record du nombre de lancers inscrits était lui de 28, par Adrian Dantley.

- 7 sur 22 à trois-points. Alors 7 paniers primés, c’est beaucoup pour un intérieur. Mais à une époque où les superstars font des cartons en dépassant souvent la barre des 10 tirs extérieurs, c’est fort de la part de Bam Adebayo d’avoir mis 83 points sans forcément se reposer là-dessus.

- 20 sur 43 aux tirs. 43 tirs tentés. Bam Adebayo a arrosé toute la soirée, le jeu du Heat passant principalement par lui.

- Il est devenu, après Wilt Chamberlain, Kobe Bryant, Luka Doncic, Devin Booker, David Robinson, Damian Lillard, Donovan Mitchell, Elgin Baylor et David Robinson, le onzième joueur à atteindre la barre des 70 points sur un match NBA. Sauf qu’il est le seul à l’avoir fait en étant à moins de 50% de réussite sur la rencontre.

- Avant ce match contre les Wizards, les précédents records d’Adebayo au scoring était de 41 et 38 points. En cumulé, ça fait toujours moins que les 83 qu’il a planté hier.

- Il est désormais titulaire du nouveau record de franchise du Heat, bien évidemment. LeBron James avait marqué 61 points en 2013 et il a donc été effacé des tablettes.

- Personne n’avait encore passé le cap des 60 unités cette saison. Nikola Jokic détenait la meilleure perf au scoring avec 56 points.

- Il y a eu 11 matches cette saison avec moins de 83 points marqués par une équipe entière.

- Bam Adebayo a inscrit 62 points en trois quart-temps, égalant ainsi le record de Kobe Bryant…. Pas lors de son match contre Toronto mais face à Dallas.

- Il est devenu le premier joueur de l’Histoire à compiler 25 lancers et 5 paniers à trois-points marqués sur un match.