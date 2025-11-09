La prochaine révolution du foot… inspirée du basket ?

Et si le football copiait le basket ? Manuel Pellegrini, coach du Betis Séville, a lâché une idée qui pourrait tout changer : interdire aux équipes de repasser dans leur moitié de terrain après avoir franchi la ligne médiane. Une règle inspirée du basket, pensée pour rendre le jeu plus offensif et plus spectaculaire.

Et si la prochaine révolution du football venait… du basket ? L’entraîneur du Betis Séville, Manuel Pellegrini, a récemment lancé une idée qui pourrait bouleverser la manière de jouer. Le technicien chilien verrait d’un bon œil l’introduction d’une règle inspirée du « retour en zone » propre au basket, destinée à favoriser le jeu vers l’avant.

« Je pense que d’autres règles pourraient être modifiées pour améliorer le football, par exemple en empêchant le ballon de retourner dans sa propre moitié de terrain une fois la ligne médiane franchie. Cela rendrait le football plus dynamique. »

Une réflexion que l’ancien coach de Manchester City ou du Real Madrid développe encore :

« Des experts se penchent sur la question, mais je ne pense pas que cela changera fondamentalement le jeu. Nous devons le rendre plus divertissant et dynamique et, pour cela, nous devons être plus proches du but adverse. »

En d’autres termes, Pellegrini plaide pour un football plus offensif, où les phases de conservation ou les passes en retrait seraient limitées. L’objectif : maintenir la pression dans le camp adverse, un peu comme en NBA où le ballon doit rapidement franchir la ligne médiane sous peine de violation.

L’idée, aussi radicale qu’intrigante, ouvre un vrai débat : faut-il préserver l’essence stratégique du football ou l’adapter à un public avide de rythme et de spectacle ? Si la FIFA cherche un jour à « moderniser » ses règles, Pellegrini vient peut-être d’offrir une piste venue tout droit des parquets.

La NBA et le basket en général ont déjà montré une capacité à adapter quelque peu les règles et l'arbitrage, avec des évolutions - même minimes - tous les ans.