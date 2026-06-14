Battu en Finales NBA par les Knicks, Victor Wembanyama a ajouté une nouvelle deuxième place à une liste déjà étonnamment longue malgré ses seulement 22 ans.

La défaite des San Antonio Spurs face aux New York Knicks en Finales NBA a laissé un goût amer à Victor Wembanyama.

Mais au-delà de l'échec des Spurs, ce revers prolonge une statistique aussi impressionnante que frustrante pour le Français : partout où il est passé ou presque, Wembanyama a déjà atteint les plus grandes finales... sans parvenir à décrocher le trophée.

Une collection de deuxièmes places

Le phénomène remonte à ses débuts avec les équipes de France de jeunes.

En 2019, il décroche l'argent à l'Euro U16 après une défaite contre l'Espagne en finale.

Deux ans plus tard, il passe tout près du titre mondial U19. Malgré 22 points, 8 rebonds et 8 contres en finale, la France s'incline de deux petits points face aux États-Unis (83-81).

La série se poursuit ensuite en club.

En 2023, pour sa dernière saison avant la NBA, Wembanyama conduit les Metropolitans 92 jusqu'aux Finales du championnat de France, avant de s'incliner face à Monaco.

L'argent olympique puis les Finales NBA

L'un des épisodes les plus marquants reste évidemment les Jeux olympiques de Paris 2024.

Portée par Wembanyama, auteur de 26 points en finale, la France atteint le match pour la médaille d'or avant de céder face à Team USA (87-98).

Même scénario cette saison.

Les Spurs ont terminé deuxièmes de la NBA Cup après une défaite... déjà contre les Knicks.

Quelques mois plus tard, New York a donc de nouveau barré la route à Wembanyama sur la plus grande scène possible en remportant les Finales NBA 4-1.

Soit une sixième 2e place au très haut niveau, à seulement 22 ans.

Une frustration transformée en motivation

Après la rencontre, le Français n'a pas caché sa douleur.

« C'est douloureux. Mais je ne vais pas fuir cette douleur. Je vais m'en servir comme carburant. »

Quelques minutes plus tôt, il avait également qualifié cette défaite de « plus grande leçon » de sa vie.

À seulement 22 ans, Wembanyama compte déjà un palmarès individuel impressionnant et une expérience que peu de joueurs de son âge peuvent revendiquer.

Mais une chose manque encore à son CV : un trophée majeur remporté au plus haut niveau. Au vu de sa trajectoire, peu de monde miserait contre lui pour finir par briser cette série.

Spurs vs Knicks : Les notes des finales NBA