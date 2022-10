Après une saison 2021-2022 totalement ratée, les Los Angeles Lakers comptent sur Darvin Ham pour incarner un renouveau. Malgré des changements au sein de l'effectif, l'entraîneur aura la lourde mission de faire fonctionner le même trio de stars : LeBron James, Anthony Davis et Russell Westbrook.

Malgré les rumeurs autour du meneur de jeu, le coach californien a toujours été clair à son sujet. En effet, depuis plusieurs semaines, Ham répète, encore et encore, qu'il compte sur l'ancien joueur de l'Oklahoma City Thunder. Et surtout qu'il a l'intention de le titulariser si ce dernier se montre à la hauteur dans ses efforts.

D'après ESPN, le nouveau patron des Angelenos n'a absolument pas menti. Avant le début de la présaison des Lakers, Westbrook figure bel et bien dans le 5 majeur. Avec bien évidemment James et Davis. On retrouve ensuite le meneur Kendrick Nunn et le pivot Damian Jones.

Les deux hommes ont déjà séduit l'ancien assistant des Milwaukee Bucks. Surtout Nunn, qui se trouve visiblement dans une excellente forme. En tout cas, il s'agit d'un aperçu des premiers choix de Ham. On peut ainsi voir la direction qu'il souhaite donner à son équipe.

Par rapport à l'utilisation de Westbrook. Mais aussi les rôles attendus de Patrick Beverley, Austin Reaves ou encore Dennis Schroder en sortie de banc. Reste à savoir si la formule Darvin Ham peut fonctionner.

Les cibles des Lakers déjà connues pour l’été 2023