Lakers et Spurs parmi les équipes intéressées par Jose Alvarado

Selon plusieurs sources, Jose Alvarado suscite l’intérêt de quatre équipes NBA, dont les Lakers et les Spurs, à l’approche de la deadline.

À l’approche de la trade deadline, un joueur des New Orleans Pelicans attire l’attention de plusieurs franchises, dont deux poids lourds de l’Ouest. Les Los Angeles Lakers et les San Antonio Spurs font partie des équipes ayant manifesté un intérêt pour le meneur remplaçant Jose Alvarado.

Selon Evan Sidery de Forbes, New York, Los Angeles, Houston et San Antonio ont tous pris des renseignements sur le joueur, dont le prix serait fixé à plusieurs choix de second tour de draft.

Un profil ciblé pour sa polyvalence

Âgé de 27 ans, Jose Alvarado s’est imposé comme un élément fiable de la rotation à La Nouvelle-Orléans. Non drafté en 2021 après un cursus remarqué à Georgia Tech, il apporte énergie, pression défensive et capacité à organiser le jeu en sortie de banc.

Cette saison, il tourne à 7,9 points, 3,2 passes, 2,9 rebonds et 1 interception en 21,9 minutes par match. Sur l’ensemble de son passage chez les Pelicans, Alvarado a disputé 263 rencontres, dont 34 comme titulaire, un volume qui témoigne de sa constance.

Une opportunité abordable sur le marché

Sur le plan contractuel, Alvarado perçoit 4,5 millions de dollars cette saison et dispose d’une player option identique pour 2026-27, un format jugé attractif pour les équipes en quête de profondeur sans engagement financier lourd.

Pour les Lakers comme pour les Spurs, l’ajout d’un profil de ce type pourrait répondre à des besoins spécifiques de rotation, sans remettre en cause les plans à long terme. Reste à savoir si l’une de ces franchises acceptera de payer le prix demandé par New Orleans à l’approche de la deadline.

Giannis Antetokounmpo a-t-il joué son dernier match avec les Milwaukee Bucks ?