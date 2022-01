Les Lakers, un ménage en perspective dans l’effectif ?

Les Los Angeles Lakers risquent de s'activer dans les prochaines semaines avec plusieurs joueurs potentiellement sur le départ via un trade.

Sportivement, les Los Angeles Lakers vont un peu mieux. Pour autant, l'effectif des Angelenos risque encore d'évoluer dans les prochaines semaines. Jusqu'au 10 février, avec la deadline des trades, le patron Rob Pelinka va s'activer.

Pour commencer, les Californiens vont logiquement faire le ménage dans le groupe actuel. Comme avec Rajon Rondo récemment, les dirigeants des Lakers vont chercher des opportunités afin de libérer de la place dans le roster.

Ainsi, d'après les informations du journaliste d'ESPN Brian Windhorst, Los Angeles cherche à bouger l'intérieur DeAndre Jordan et l'arrière Kent Bazemore. Signés cet été, les deux hommes ont déçu depuis le début de cet exercice.

De moins en moins utilisés par l'entraîneur Frank Vogel, ils n'entrent plus dans les plans de la franchise. En échangeant Jordan et Bazemore, les Lakers cherchent à avoir une plus grande flexibilité pour recruter ensuite des joueurs.

Que ce soit via des trades ou le marché des joueurs libres. Une nouvelle qui confirme donc les intentions des Californiens : un ménage avant les ultimes grandes manœuvres. Car il y a clairement du boulot pour construire un groupe digne des ambitions des Lakers, à savoir le titre NBA.

