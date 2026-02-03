LaMelo Ball et son coach Charles Lee se sont heurtés de plein fouet lors du match contre les Pelicans. Plus de peur que de mal.

En voyant leur équipe prendre 22 points de retard contre les Pelicans et LaMelo Ball percuter de plein fouet son coach Charles Lee en début de match, les fans des Hornets ont dû se dire que ce ne serait pas leur soirée... Pourtant, tout s'est bien terminé. Charlotte a renversé la situation pour signer une 7e victoire consécutive et Ball a pu revenir au jeu après un passage au vestiaire. Le meneur a même fini avec 24 points pour poursuivre la belle dynamique de la franchise de Caroline du Nord.

Pourtant, l'action sur laquelle il a heurté son coach aurait pu l'envoyer à l'hôpital. LaMelo Ball a essayé d'éviter la sortie du ballon, sans voir que Charles Lee s'était lui-même avancé de sa zone pour intercepter la course de la balle. Le front contre front a été violent, mais tout s'est bien terminé. LaMelo est revenu quelques minutes plus tard et a enquillé les paniers à 3 points avant la mi-temps.

LaMelo Ball went down after he and his HC Charles Lee collided while both going for a loose ball 😳 Hope he's OK 🙏 pic.twitter.com/0AWflyO52z — Bleacher Report (@BleacherReport) February 2, 2026

Preuve que l'ambiance est au beau fixe chez les Hornets, Charles Lee a attendu son joueur au vestiaire pour lui faire une blague en le coursant avec un casque de chantier.

