Bam Adebayo assure que LaMelo Ball ne s’est pas excusé après leur incident et promet une discussion à venir.

L’épisode entre LaMelo Ball et Bam Adebayo continue de faire parler. Et cette fois, c’est l’intérieur du Miami Heat qui a pris la parole.

Alors que le meneur des Charlotte Hornets avait promis de s’excuser après la rencontre, Bam Adebayo affirme que cela n’a toujours pas été fait.

« Ça n’a pas eu lieu. Je veux que ce soit clair. À un moment, je le reverrai et on aura cette discussion », a-t-il déclaré.

Une sortie qui met la pression

Par cette prise de parole, Bam Adebayo met publiquement la pression sur LaMelo Ball.

L’intérieur du Heat laisse entendre que l’échange n’est que repoussé, mais souligne clairement l’absence de démarche de la part du joueur des Hornets.

On peut même se demander si la dernière phrase n’est pas semi-menaçante…

Une séquence toujours polémique

L’incident remonte au match de play-in entre Miami et Charlotte, lorsque LaMelo Ball avait accroché la jambe d’Adebayo, provoquant sa chute et une blessure au dos.

Une action jugée dangereuse, qui avait déjà suscité de vives réactions, notamment du côté du Heat.

Des règles aussi remises en question

Bam Adebayo a également évoqué la gestion de l’action par les arbitres, estimant que certaines situations mériteraient d’être revues plus facilement.

« Je pense que les arbitres ont appliqué le règlement, mais ça n’a pas de sens que certaines actions puissent être revues plusieurs possessions après, et pas ce type de geste », a-t-il expliqué.

Une sanction trop légère ?

Enfin, Adebayo a relativisé l’impact potentiel d’une sanction financière.

« Il gagne environ 30 millions par an. Une amende de 60 000 dollars, il ne la verra même pas », a-t-il ajouté.

Au final, la star des Hornets n’a écopé que d’une amende de 35 000 dollars pour ce geste, et de 25000 dollars pour avoir été grossier à la télévision nationale. Et aucune suspension.

De quoi entretenir encore un peu plus la polémique autour de cet incident.