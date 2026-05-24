Landry Shamet, encore une fois en facteur X

Avec un coup de chaud dans le money-time, Landry Shamet a encore incarné le facteur X des New York Knicks.

Landry Shamet fait décidément très mal aux Cleveland Cavaliers sur la finale de la Conférence Est. Lors du Game 1, l'arrière a joué un rôle essentiel dans la belle remontée de son équipe avec 9 points et une belle défense sur Donovan Mitchell.

Et à l'occasion du Game 3 la nuit dernière (121-108), le joueur de 29 ans a définitivement fait basculer ce match en faveur de son équipe. Auteur de 14 points au total, Shamet a connu un coup de chaud dans le 4ème quart-temps.

Alors que les Cavs avaient réussi à revenir à 10 points à 9 minutes de la fin, le New-Yorkais a enchaîné trois paniers primés pour redonner de l'air aux siens. Solide ensuite sur la ligne, il a également joué un rôle majeur en défense pour perturber Mitchell.

"Landry a été impressionnant. Et puis, de l'autre côté du terrain, il doit se retrouver face à un joueur comme Donovan Mitchell, qui est difficile à défendre pour n'importe qui. On ne peut pas l'arrêter, mais il faut se donner à fond. Et Landry fait de son mieux", a souligné son coach Mike Brown pour le NY Post.

Très peu utilisé au début des Playoffs, Landry Shamet a parfaitement saisi sa chance lors des absences d'OG Anunoby contre les Philadelphia Sixers. Et désormais, il a gagné la confiance de son entraîneur pour avoir un impact dans la rotation des Knicks.

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