Le discours de Sengun qui a tout changé pour Houston

Menés 3-0, les Rockets semblaient condamnés… jusqu’à ce moment clé avant le Game 4. Le speech de Sengun a tout fait basculer.

Dos au mur avant ce Game 4, les Houston Rockets ont trouvé une source d’énergie inattendue pour relancer leur série face aux Los Angeles Lakers. Bien avant le coup d’envoi, c’est Alperen Sengun qui a pris la parole devant ses coéquipiers, dans un discours qui a visiblement changé le cours de la soirée.

Quelques heures plus tard, Houston s’imposait 115-96 pour éviter le sweep et revenir à 3-1 dans la série. Auteur de 19 points, Sengun a expliqué après la rencontre l’état d’esprit qui l’animait avant ce match couperet.

« Je n’ai jamais abandonné dans cette série et je voulais que tout le monde le sache. Je suis content que ça ait marché et que tout le monde soit venu jouer aujourd’hui. J’espère que l’état d’esprit de chacun a changé avant le Game 5. »

Dans un groupe affaibli par les blessures (notamment celles de Fred VanVleet, Steven Adams et Kevin Durant) le pivot turc a assumé un rôle de leader, presque naturel dans ce contexte.

« Je pense que c’est mon équipe, donc je dois prendre soin de tout le monde. Je suis prêt à tout pour eux. Je sais qu’ils sont prêts aussi. Je ferai tout pour eux. Ils feront tout pour moi. À partir du moment où je sais ça, je ferai tout. Parler, me battre, faire quelque chose et leur montrer. »

Rockets-Lakers : tensions, expulsions et série relancée

Son message a touché le vestiaire, à commencer par Amen Thompson, meilleur marqueur des Rockets avec 23 points.

« Il nous a juste dit qu’il ne voulait pas rentrer à la maison. J’étais fier de le voir prendre ce rôle de leader et nous rassembler pour nous dire : “Ce n’est pas comme ça que ça se termine. Si on sort, on sortira en se battant, mais on ne pense pas à sortir.” »

Dans la foulée d’un Game 3 traumatisant (Houston avait laissé filer une avance de six points dans les 30 dernières secondes) ce discours a servi de déclic. Les Rockets ont répondu avec une intensité bien différente, forçant 24 pertes de balle et inscrivant 30 points sur ces turnovers, symbole d’une équipe enfin libérée.

Au-delà des chiffres, c’est surtout l’attitude qui a changé. Plus agressifs, plus solidaires, les jeunes Texans ont montré qu’ils n’étaient pas prêts à voir leur saison s’arrêter.

La série retourne désormais à Los Angeles pour un Game 5 où les Lakers auront une nouvelle occasion de conclure. Mais après cette démonstration d’orgueil, Houston a clairement changé la dynamique et peut désormais croire à un improbable retour.