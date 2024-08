L'info est tombée ce matin sur le site du club de la principauté. Matthew Strazel est de retour pour 3 saisons supplémentaires à l'AS Monaco, dont il porte les couleurs depuis 2022. Une prolongation de contrat logique pour le héros de Villeneuve d'Ascq, tel qu'il le confiait au club de la principauté. "Le fait d’avoir rejoint Monaco il y a deux ans, ça m’a fait basculer dans une autre dimension. J’ai l’impression que ça m’a fait prendre en responsabilité. Je ne me sentais pas redevable mais presque de signer de nouveau avec la Roca Team. J’ai envie de pouvoir gravir les échelons avec le club, de continuer à apporter ce que je sais faire, et d’être une pièce qui contribue à la réussite de cette équipe."

Formé et lancé dans le grand bain à l'Asvel avant d'opter pour la Roca Team, le meneur tricolore (5,0 pts, 0,6 asts et 1,6 asts de moyenne aux jeux) s'est installé non sans mal dans la rotation très fournie de Sasa Obradovic sur le Rocher (8,4 pts, 1,4 rbds et 2,8 asts en 64 match toutes compétitions confondues en 2023-2024), peinant parfois à trouver sa place en EuroLeague (17 matchs disputés seulement l'an dernier pour 11 minutes de temps de jeu). Une situation qui ne devrait guère s'arranger la saison prochaine au regard des arrivées au sein du double champion de France (2023 et 2024) puisqu'outre Mike James et Elie Okobo, Matthew Strazel sera en concurrence directe avec une autre star du circuit européen sur la ligne arrière: Nick Calathes.

Un contexte somme toute similaire à la présélection de Vincent Collet pour les J.O. et dans lequel le quadruple champion de France est parvenu à donner sa pleine mesure, au point d'intégrer les 12 aux jeux de Paris et d'y jouer un véritable rôle. Souhaitons au médaillé d'argent, déterminé à devenir un cadre du groupe France, de poursuivre son ascension en principauté.

Credit photo: FIBA