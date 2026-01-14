Dans ce nouvel épisode du Jeu, on décortique les 5 grandes tendances tactiques en 2025/2026, que ce soit en NBA, en Europe et même en amateur. Comme on l'avait évoqué ou prédit dans un précédent podcast sur les futures grandes tendances du jeu, il s'avère que le jeu uptempo et sans systèmes prend de plus en plus de place dans le basket mondial, comme la recherche d'efficacité ou encore le rebond offensif...

Chaque mercredi, Fred et ses invités se donnent comme challenge d'aller encore plus en détail dans tout ce qui fait la spécificité, la complexité et la beauté du basketball.

Un podcast dans lequel on parle tactique, technique, préparation mentale ou physique, bref de tout ce qui mène à la performance que ça soit au plus haut niveau professionnel ou amateur.

