Le message de Michael Jordan à Bam Adebayo après ses 83 points

La performance historique de Bam Adebayo a même fait réagir Michael Jordan, qui lui a envoyé un message après ses 83 points.

La performance historique de Bam Adebayo continue de faire réagir toute la planète basket. Auteur de 83 points face aux Washington Wizards, le pivot du Miami Heat a signé le deuxième plus gros total de l’histoire de la NBA, derrière les 100 points de Wilt Chamberlain et devant les 81 points de Kobe Bryant.

Une performance évidemment impossible à ignorer pour les légendes de la ligue. Parmi celles qui ont tenu à féliciter Adebayo figure Michael Jordan, qui a pris le temps de lui envoyer un message personnel après la rencontre.

Interrogé sur cette attention venue du plus grand joueur de l’histoire pour beaucoup d’observateurs, Adebayo a expliqué avoir été particulièrement touché par ce geste. Selon lui, recevoir un message de Jordan donne une dimension encore plus spéciale à cette soirée complètement folle.

« Il m'a juste dit "félicitations". C'était très bref. Court et concis. Vous connaissez Mike. Il ne parle pas beaucoup », a déclaré Adebayo à ESPN.

Le pivot du Heat a d’ailleurs rappelé que ce genre de reconnaissance compte énormément pour un joueur qui n’a jamais été considéré comme un scoreur naturel. Pendant la majeure partie de sa carrière, Adebayo s’est surtout construit une réputation de défenseur d’élite et de pivot polyvalent, bien plus que de machine à points.

C’est aussi ce qui rend son exploit encore plus improbable. Avant cette soirée, son record personnel en NBA était très loin d’un tel total, et personne ne l’imaginait rejoindre le cercle très fermé des matchs à 80 points ou plus.

Michael Jordan connaît bien Adebayo, car ce dernier est l'un des principaux ambassadeurs de la marque Jordan. D'ailleurs, pour l'anecdote, il portait même une Air Jordan qui n'est pas encore commercialisée lors du match contre les Wizards.

Pour beaucoup, cette performance restera l’un des moments les plus surprenants de l’histoire récente de la ligue. Adebayo a non seulement dépassé la mythique barre des 81 points de Kobe Bryant, mais il a aussi inscrit son nom dans les livres d’histoire du Heat et de la NBA.

Malgré les critiques venues de certains observateurs autour du nombre de lancers francs ou du contexte du match, l’essentiel reste là : Adebayo a signé une soirée qui restera gravée dans l’histoire de la ligue. Et lorsque Michael Jordan lui-même prend la peine de vous écrire après un tel exploit, c’est sans doute la preuve que la performance a marqué les esprits bien au-delà de Miami.

