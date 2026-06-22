Le père de Tyrese Haliburton lance un avertissement aux Knicks

Le père de Tyrese Haliburton est persuadé qu'Indiana reviendra au premier plan dès le retour de son fils et l'a fait savoir.

Le titre des New York Knicks ne fait pas l'unanimité du côté d’Indianapolis. Invité par Brandon Robinson, John Haliburton, le père de Tyrese Haliburton, a envoyé un message très clair aux champions NBA en titre tout en affichant une confiance totale dans l'avenir des Indiana Pacers.

« Je les vois tout en haut, je ne vais pas mentir », a-t-il déclaré à propos des ambitions de la franchise pour la saison prochaine.

« Qu'est-ce qui va les empêcher d'aller au sommet ? »

Selon lui, la saison vécue sans Tyrese Haliburton pourrait même finir par renforcer Indiana à long terme.

« Si vous connaissez le basket et que vous avez suivi ce qu'il s'est passé, vous savez que tous nos rookies et nos joueurs de deuxième année ont eu l'occasion de grandir pendant ce parcours. Ils ont découvert le plus haut niveau, ils ont compris ce qu'il fallait pour gagner. »

John Haliburton estime que cette expérience sera précieuse lorsque son fils reviendra de sa blessure.

« Quand Tyrese reviendra sur le parquet, ces jeunes auront déjà traversé le feu. Alors dites-moi : qu'est-ce qui va les empêcher d'aller au sommet ? »

« New York a gagné parce qu'Indiana n'était pas là »

Le père du meneur des Pacers est ensuite allé encore plus loin. Pour lui, l'absence de son fils a directement influencé l'issue de la saison.

« New York a remporté le championnat cette année, mais ils l'ont gagné parce qu'Indiana n'était pas totalement sur leur route à la fin. »

Une déclaration qui ne devrait pas passer inaperçue à New York.

« L'année prochaine, avec le retour de Tyrese, Indiana sera juste là », a-t-il ajouté.

Une rivalité qui promet

Les Pacers et les Knicks ont développé une véritable rivalité ces dernières années.

Indiana avait notamment éliminé New York en demi-finales de conférence Est en 2024 puis de nouveau en finale de conférence en 2025.

L'absence de Tyrese Haliburton, victime d'une grave blessure au tendon d'Achille lors des Finales NBA 2025, avait ensuite complètement changé la trajectoire de la franchise.

Pendant que les Pacers traversaient une saison de transition, les Knicks sont allés chercher leur premier titre depuis 1973.

De quoi donner encore un peu plus de piquant aux retrouvailles attendues entre les deux équipes la saison prochaine.

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