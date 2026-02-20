Le prodige Nathan Soliman, 16 ans, fait un choix fort

Nathan Soliman, annoncé comme le plus gros prospect du basket français, reste en France et jouera pour Nantes en Elite 2.

Voilà plusieurs années que l’on entend parler de Nathan Soliman dans le petit monde du basket français. Certains ont vu jouer son papa, William, ancien joueur pro bien connu et international français à 13 reprises dans les années 2000. D’autres ont simplement eu vent du potentiel du jeune ailier, fréquemment surclassé et annoncé comme l’un des plus grands talents du vivier hexagonal.

Avec la nouvelle qui vient de tomber, on devrait pouvoir observer d’un peu plus près et de manière plus régulière les capacités de Nathan Soliman.

Le prodige de 16 ans vient de choisir le club Nantes Basket Hermine pour lancer sa carrière professionnelle en Élite 2 (l'ex-Pro B) retournant ainsi dans une ville qu'il connaît bien (il est né à Vichy mais son père a joué à Nantes entre 2012 et 2014). C’est une première signature pro qui a du sens et permet aussi au basket français de voir l'un de ses prospects les plus suivis éclore en son sein et non pas dans une cylindrée allemande, espagnole ou serbe.

L'année dernière, Nathan Soliman avait participé à l'Eurobasket U16 avec les Bleus. Premiers de leur groupe et faciles vainqueurs de l'Estonie en 8e de finales, les Français avaient quitté le tournoi en quarts après une cruelle défaite contre l'Italie. Soliman avait fini troisième meilleur marqueur, deuxième rebondeur et dans le meilleur cinq de la compétition alors qu'il n'avait que 15 ans.

Cette saison, avant l'annonce de son départ pour Nantes, il tournait à 15,3 points, 6,8 rebonds et 3,6 passes de moyenne par match en NM1, le troisième échelon national.

Nathan Soliman à l'Eurobasket U16 2025