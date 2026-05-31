Après avoir éliminé le Thunder, Victor Wembanyama a admis que le sacre MVP de Shai Gilgeous-Alexander l’avait particulièrement stimulé.

Victor Wembanyama a finalement reconnu ce que beaucoup soupçonnaient.

Après avoir éliminé le Oklahoma City Thunder au terme d’un Game 7 remporté 111-103, le Français a admis que le sacre comme MVP de Shai Gilgeous-Alexander lui avait servi de carburant tout au long des Finales de conférence Ouest. Et donc qu’il était un peu jaloux de ce titre ?

Quelques minutes avant le premier match de la série, Gilgeous-Alexander avait reçu officiellement son trophée de MVP, remporté devant Wembanyama et Nikola Jokic.

Une scène que la star des San Antonio Spurs n’a manifestement pas oubliée.

« Ça m’a donné plus de motivation que n’importe quoi d’autre », a reconnu Wembanyama après la qualification de San Antonio pour les Finales NBA.

Le Français a ensuite expliqué comment il utilisait certaines émotions pour se pousser dans ses retranchements lors des plus grands rendez-vous.

« Parfois, ce jeu est tellement difficile et cette équipe est tellement forte qu’il faut utiliser toutes les émotions que l’on a en soi pour gagner. »

Puis il a poursuivi :

« Et parfois, ces émotions sont la passion, l’amour du jeu. Parfois, c’est la colère. Parfois, ça peut même être la jalousie. Mais je ne veux pas porter ces émotions avec moi. Je les utilise simplement sur le terrain. »

Ces déclarations interviennent après une série exceptionnelle du Français face au champion en titre.

Élu à l’unanimité MVP des Finales de conférence Ouest, Wembanyama a tourné à 27,3 points, 10,9 rebonds, 3,1 passes décisives et 2,7 contres de moyenne contre Oklahoma City.

Lors du Game 7 décisif, il a encore répondu présent avec 22 points et 7 rebonds pour envoyer San Antonio en Finales NBA.

À seulement 22 ans, Wembanyama continue ainsi d’accumuler les performances marquantes. Et il reconnaît désormais que voir Gilgeous-Alexander soulever le trophée individuel le plus prestigieux de la ligue l’a sans doute rendu jaloux. Et lui a donné une motivation supplémentaire pour remporter ce duel entre les deux principales figures de la nouvelle génération NBA.

A 22 ans, Wembanyama est déjà dans la cour des grands