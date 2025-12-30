Lou Williams estime que la rivalité entre Victor Wembanyama et Chet Holmgren est largement surestimée. Pour l’ancien joueur NBA, le véritable adversaire du Français à Oklahoma City se situe à un tout autre niveau.

Depuis plusieurs semaines, le débat s’installe autour d’une supposée rivalité entre Victor Wembanyama et Chet Holmgren, notamment après les confrontations répétées entre les San Antonio Spurs et l’Oklahoma City Thunder. Deux intérieurs jeunes, dominants, et souvent comparés. Une lecture que ne partage pas Lou Williams.

Interrogé dans l’émission Run It Back, l’ancien Sixième Homme de l’Année a expliqué pourquoi, selon lui, cette opposition est largement surévaluée. À ses yeux, la hiérarchie actuelle en NBA place Victor Wembanyama dans une autre catégorie.

« Il y a des niveaux dans ce genre de discussion. Pour moi, la vraie rivalité, c’est Shai Gilgeous-Alexander et Wembanyama. Ce sont des candidats au MVP. Pourquoi un candidat au MVP aurait-il une rivalité avec un joueur qui n’est pas dans cette conversation ? », a déclaré Williams.

Une opposition davantage médiatique que sportive

Lou Williams reconnaît que la comparaison entre Wembanyama et Holmgren a pu avoir du sens à leurs débuts en NBA, notamment autour des débats liés au trophée de Rookie of the Year ou à l’émergence d’un nouveau profil de joueur de grande taille. Mais pour lui, ce cadre n’est plus pertinent aujourd’hui.

« Je pense que Wembanyama est passé à autre chose que cette rivalité avec Chet. C’était une rivalité basée sur le Rookie of the Year, sur le meilleur jeune seven-footer. En dehors de ça, quelles sont vraiment les comparaisons ? Je ne vois pas », a-t-il ajouté.

Wembanyama en net avantage face à Holmgren

Sur le terrain, les confrontations récentes vont clairement dans le sens de cette analyse. Les Spurs ont remporté leurs trois derniers duels face au Thunder, portés par Victor Wembanyama, auteur en moyenne de 22,7 points, 10,9 rebonds, 3,8 passes et 3,6 contres sur cette séquence.

En face, Chet Holmgren a affiché des statistiques plus discrètes, avec 16,5 points et 7,9 rebonds de moyenne, peinant à réellement peser face à l’intérieur français.

Pour Lou Williams, la question n’est donc pas de savoir si Holmgren peut « répondre » à Wembanyama, mais plutôt de reconnaître que le débat a changé de dimension. Dans son esprit, le Français se mesure désormais aux véritables leaders du Thunder, à commencer par Shai Gilgeous-Alexander, et non plus uniquement à son homologue intérieur.

Une prise de position qui ne nie pas le talent de Holmgren, mais qui invite à reconsidérer la nature même de cette rivalité largement relayée ces dernières semaines.

Victor Wembanyama tacle Chet Holmgren : arrogant ou juste lucide ?