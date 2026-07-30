Longtemps restée secrète, une réunion entre LeBron James et les Cavaliers a bien eu lieu au début du mois de juillet.

Les Cleveland Cavaliers ont joué leur carte jusqu'au bout dans le dossier LeBron James. Alors que son processus de free agency semblait se dérouler principalement par l'intermédiaire de son agent Rich Paul, une réunion discrète a bien eu lieu entre la superstar et les dirigeants de la franchise de l'Ohio.

Une information révélée par Shams Charania et confirmée par Rich Paul dans le podcast Game Over.

Une réunion secrète à Akron

Selon Shams Charania, LeBron James a rencontré début juillet plusieurs membres de la direction des Cavaliers à Akron, sa ville natale.

Étaient notamment présents le président des opérations basket Koby Altman, le directeur général adjoint Brandon Weems, ainsi que des membres de la famille Gilbert, propriétaire de la franchise.

En évoquant cette réunion, Shams Charania a demandé à Rich Paul :

« Dis-moi si je me trompe. C'était bien le front office des Cavaliers, Koby Altman, Brandon Weems, la famille Gilbert et Grant Gilbert qui ont rencontré LeBron à Akron début juillet ? »

Visiblement surpris, Rich Paul lui a répondu :

« Début juillet ? Attends une minute... Comment tu sais ça ? »

Avant d'ajouter :

« Je pensais que Shams était passé à côté, parce qu'il ne m'en avait jamais parlé. Personne ne savait. Ça n'était sorti nulle part. »

Pourquoi l'information n'a jamais fuité

Shams Charania a ensuite expliqué pourquoi il avait volontairement gardé cette information pour lui pendant plusieurs semaines.

« Sur le moment, l'intégrité est plus importante que tout. Plusieurs personnes m'ont parlé de cette réunion en off. D'un point de vue éthique, je ne pouvais pas la publier, car ces informations m'avaient été communiquées sous couvert d'anonymat et hors enregistrement. »

L'insider d'ESPN ajoute également que la sensibilité du dossier LeBron-Cleveland justifiait cette discrétion, tant un éventuel retour du quadruple champion NBA aurait suscité un immense emballement.

Les Cavaliers ont tenté jusqu'au bout

Cette révélation confirme que Cleveland faisait partie des principaux candidats à la signature de LeBron James. Les dirigeants des Cavaliers ont même pris le temps de le rencontrer directement afin de défendre leur projet.

Malgré cet échange, le meilleur marqueur de l'histoire de la NBA a finalement estimé que les Philadelphia 76ers, emmenés par Joel Embiid, Jaylen Brown, Tyrese Maxey et V.J. Edgecombe, lui offraient de meilleures garanties pour aller chercher un cinquième titre.

Le retour romantique dans l'Ohio n'aura donc jamais dépassé le stade des discussions.

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