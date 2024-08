LeBron : « Bronny ne peut pas m’appeler Papa sur le terrain »

LeBron James et Bronny James vont vraisemblablement devenir le premier tandem père et fils à jouer ensemble un match NBA. Ce qui pose une question à laquelle on n'avait pas forcément encore réfléchi. Sur le terrain, comment vont-ils s'appeler l'un et l'autre ? Pour LeBron, rien de compliqué, il suffit de continuer à appeler son fils par son prénom, en évitant les "fiston" ou "mon garçon", sans parler d'éventuels surnoms affectueux dont on n'aurait pas connaissance.

Pour Bronny, c'est plus compliqué. Son "King" de père a déjà statué dessus, histoire qu'il n'y ait aucun malentendu. Dans une interview réalisée avec The Shop, le quadruple champion NBA a statué.

"Il ne peut pas m'appeler Papa au travail, on en a déjà discuté. Une fois qu'on a quitté le terrain d'entraînement et que les portes sont fermées, je peux être 'Papa' à nouveau. Pareil dans la voiture si on roule ensemble. Il peut m'appeler 23, ou Bron, ou GOAT s'il le souhaite (rires). [...] On ne peut pas être en train de remonter le terrain et qu'il me dise : Papa, donne moi la balle, je suis ouvert !"

LeBron James et son fils vont assez rapidement pouvoir tester ces interactions, puisque Bronny James sera au training camp et débutera normalement la saison en équipe première, dans le groupe désormais coaché par JJ Redick, avant de faire des passages en G-League.

